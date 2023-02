Meedia: Kreml keelas propagandistidel Wagneri reklaamimise

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Kreml keelas Venemaa propagandistidel Jevgeni Prigožini ja tema palgasõdurite grupeeringu Wagner reklaamimise.

Kremlile lojaalne analüütik Sergei Markov ütles, et sai korralduse otse juhtkonnalt, kuna Wagneri juht on muutunud liiga ettearvamatuks, vahendas The Telegraph.

Käsk tuli pärast seda, kui Prigožin oli pühapäeval väitnud, et Wagneri väed vallutasid Bahmuti lähedal asuva küla. Prigožin kiitles, et piirkonnas tegutsevad ainult Wagneri võitlejad.

Markov väidab nüüd, et Kreml tahab Prigožini mõjuvõimu kärpida. "Nad ei taha teda poliitikasse tuua, sest ta on nii ettearvamatu," ütles Markov.

Vene inimõigusaktivist Vladimir Ossetškin ütles, et Prigožin tegi eelmisel aastal koostööd kindral Sergei Surovikini ja Ramzan Kadõroviga. Troika proovis nii saada suuremat kontrolli Venemaa sõjaliste operatsioonide üle. Ossetškini sõnul sekkus lõpuks lausa FSB, mis lõpetas nende meeste vandenõu.

"Prigožin kasutas räpaseid meetodeid, nagu kindralite avalik solvamine, see tegi lõpuks Surovikinile karuteene," ütles Ossetškin.

Kreml nimetas jaanuaris Ukrainas sõdivate vägede uueks ülemjuhatajaks Valeri Gerassimovi. Varem juhtis Vene vägesid Surovikin, nüüd on ta Gerassimovi asetäitja. Ossetškini sõnul kannab Gerassimov Prigožini peale vimma.