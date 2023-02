Tartu hotellide külastatavus pole koroonakriisist veel taastunud

Eelmisel aastal peatus Tartus 27 protsenti rohkem turiste kui 2021. aastal ja see on viimase kolme aasta parim tulemus. Need on aga peamiselt siseturistid. Välismaa külalisi on Tartus vähe, ütles Tartumaa turismi juht Annika Ojasaar.

"Vaid kuus protsenti eelmisel aastal majutatud külalistest jõudis Tartusse. See on tegelikult Eesti üldarvust üpris väike, teades, et Tartu on ikkagi Eesti suuruselt teine linn," rääkis ta.

Hotellide Pallas ja Sophia juht Verni Loodmaa ütles, et külastajate arv on koroonaajaga võrreldes läinud veidi paremuse poole. Samas ei ole ka hotellid hinnatõusust hoiduda saanud.

"Ei ole ju hinnatõus läinud kellestki mööda. Sisendhindade tõus on olnud väga suur, aga kahetsusväärselt tuleb tunnistada seda, et seda kõike me oma müügihindadesse ei ole saanud sisse arvestada, sest turg lihtsalt nii kiiret hinnatõusu ei ole valmis vastu võtma," selgitas ta.

Hotelli Soho müügi- ja käibejuht Annegret Nõgene ütles samuti, et hotell on alles teel koroonaeelse aja külastajate arvu poole. Ka Soho on pidanud aasta jooksul hindu tõstma, kuid külastajaid see Nõgene sõnul eemale ehmatanud pole.

"Hotellitubade hinnad on tõusnud ikkagi umbes viis protsenti, mitte rohkem. Tartu turg üldiselt vastavalt sisendile ei ole hindu väga tõstnud," sõnas Nõgene.

Külastajate arvu edasiseks suurenemiseks ootavad hotellipidajad rohkem välisturiste. Neid loodetakse Tartusse meelitada 2024. aasta kultuuripealinna üritustega.

"Üheks suureks sammuks kindlasti on edukad turunduskampaaniad nendel sihtturgudel. Aastal 2024 me ikkagi loodame, et vähemalt kümme protsenti Eestit külastavatest välisturistidest siia jõuaks," ütles Ojasaar.