Tallinna Kristiine gümnaasium tähistas sünnipäeva tordivõistlusega

Hinnati põnevat maitset, originaalset disaini ja keskkonnahoidlikkust, esikoha pälvis 3C klass. Kuigi energiasäästlikkuse hindamine tekitas õpilastes küsimusi, kinnitas žürii, et ka selles kategoorias on võimalik lihtsal vaatlusel järeldused teha.

"Mina vaatasin juba välimuselt, et kui on pandud Kreekast toodud maasikaid, siis on keskkonnahoiu mõttes päris hea. Ja teisalt tundus, et võib-olla on tegemist küpsisekoogiga, mis see ilmselt ka on, et kodus on vähemalt elektrienergiat kokku hoitud biskviidi küpsetamise arvelt. Mind paelus see, et tort on nii korrektselt tehtud. 8B (torti) vaatan ja nii ilusasti silutud ja viimistletud ja palju vaeva on nähtud tööga. Mina 8. klassis nii veel ei osanud," rääkis žüriiliige ja tordimeister Olga Kaju.