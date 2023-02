Vabariigi aastapäeval on Eestisse oodata Stoltenbergi ja von der Leyenit

ERR-ile teadolevalt on vabariigi aastapäevaks Eestisse kutsutud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg ning mõlemad kutsutud on andnud ka nõusoleku osaleda aastapäevaüritustel, mis langevad kokku Venemaa Ukrainale kallaletungi aastapäevaga.

Välistatud pole ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni tulek Tallinna. Prantsuse üksustel on väga oluline roll Eestis paiknevas NATO lahingugrupis.

President Alar Karis ütles esmaspäeval Vikerraadio saates "Välistund", et Eesti Vabariigi 105. aastapäeval on Eestisse oodata kõrget külalist.

"Kui see aeg kätte jõuab, siis ka see vastav teade tuleb. Kuigi meil ei ole ju tavaks olnud, et meie sünnipäeval käivad kõrged väliskülalised. Aga eks tavad ka ju muutuvad. Ja kui tullakse kohale, siis eks see ole ka ju märk sellest, et meist peetakse lugu ja tahetakse ka meie sünnipäeva koos tähistada," ütles Karis.

USA president Joe Biden on 20.-22. veebruaril visiidil Poolas. Washingtoni teatel kohtub Ameerika Ühendriikide riigipea seal Poola presidendi Andrzej Dudaga, et arutada ühiseid jõupingutusi Ukraina toetamiseks ja NATO heidutuse tugevdamiseks.

Biden kohtub ka NATO idatiiva riike koondava Bukaresti 9 (B9) juhtidega, et kinnitada ameeriklaste vankumatut toetust alliansi julgeolekule. See tähendab, et lisaks Poola presidendile kohtuvad Bideniga ka Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi, Bulgaaria ja Ungari liidrid.

24. veebruaril täitub aasta Venemaa sõjategevuse algusest Ukrainas.