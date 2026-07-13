EL soovib alla 13-aastaste sotsiaalmeedia kasutamist piirata

Euroopa Liit soovib ekspertrühma koostatud analüüsi järeldusena alla 13-aastastele lastele keelata sotsiaalmeedia kasutamise ilma vanemliku järelevalveta. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on liidu järeldused veel rutakad ning Eesti jääb äraootavale seisukohale.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas esmaspäevasel pressikonverentsil, et liit soovib alla 13-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamise ilma vanemliku järelevalveta ära keelata.

"On täiesti selge, et platvormidele on vaja eakohaseid piiranguid. Küsimus ei ole selles, kas lapsed pääsevad sotsiaalmeediasse, vaid hoopis selles, kas ja millal pääseb sotsiaalmeedia ligi meie lastele," märkis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Von der Leyen rääkis esmaspäeval sotsiaalmeedia kahjulike mõjude vastaste poliitikate analüüsimiseks kokku kutsutud ekspertrühma aruandest, kus ühe soovitusena leitakse, et alla 13-aastastel alaealistel peaks olema sotsiaalmeediale vaid ajaliselt piiratud ligipääs, mis toimub üksnes vanemliku järelevalve all.

Justiitsminister Liisa Pakosta märkis ERR-ile, et tegelikult on dokumendis kaks lehekülge soovitusi, millest ainult üks on seotud eelmainitud keeluga.

"Oluline on vast rõhutada, et ka teadlaste algatus ei ütle mitte ühegi koha peal, et tuleks sotsiaalmeedia keelata alla 13-aastastele. See ütleb ainult , et kuni kaheaastastel ei tohiks olla ekraaniaega," ütles ta.

Lisaks on ministri sõnul muidki asjaolusid, mida asja puhul kaaluda.

"See analüüs ütleb ka, et ainult piiramine tõesti ei tööta. Vaja on vanemate ja õpetajate harimist, et lapsed nendega koos sotsiaalmeedia ja digitaalse maailmaga tutvuksid ja oskaksid seda analüüsida ning hinnata."

Samas tekib ministri sõnul lausalise keelamisega teine probleem, sest see tähendaks, et ka alaealised peaksid enda isikut sotsiaalmeedias tõestama.

"Kuidas täpselt see vanusetuvastus peaks käima, seda raport ei ütle. Raport ütleb selgelt küll seda, et isikutuvastust ei tohi olla ja mitte mingil juhul ei tohi platvorm teada saada lapse isikuandmeid," lausus Pakosta.

EL-i liikmesriikidele jäetakse praeguse seisuga vaba voli, et tõsta vanusepiir 13 eluaastast kõrgemalegi, ent Pakosta sõnul Eesti seda kindlasti ei tee. Pakosta jäi aga kogu asjaga äraootavale seisukohale.

"Jääme ootama, mida täpsemalt silmas peetakse selle ajalise piiranguga alla 13-aastaste sotsiaalmeedia kasutamises."

Sotsiaalmeediaplatvormid piiravad juba praegu alla 13-aastaste kasutajate ligipääsu, sest EL-i andmekaitsereeglite kohaselt ei saa nad anda nõusolekut oma andmete töötlemiseks.

Von der Leyeni sõnul kaalub liit vanusepiiranguid ka teistele veebiteenustele ning alustab tööd selle nimel, et teha kindlaks alaealistele kahjulikud platvormid.