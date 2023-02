USA kaitseminister külastab neljapäeval Eestit

Austin kohtub Tallinnas peaminister Kaja Kallase ja kaitseminister Hanno Pevkuriga ning arutab Ukraina toetamise, Eesti ja USA kaitsekoostöö ning NATO küsimusi, teatas kaitseministeeriumi pressiteenistus teisipäeva pärastlõunal.

Austini visiidi avalikustas teisipäeval Vikerraadio "Valimisstuudios" reformierakondlane Kalle Laanet, kes oli Eesti eelmine kaitseminister. "See, et Ameerika Ühendriikide suunas on tehtud head tööd liitlassuhete tugevdamiseks – eks lähipäevil näete juba selle ühte tulemust, kus Lloyd Austin on kõigi eelduste kohaselt saabumas Eestisse," ütles Laanet.

Kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond) on teisipäeval Brüsselis NATO kaitseministrite kohtumisel.

Austin on USA kaitseminister alates 2021. aasta jaanuarist. Enne kaitseministriks saamist oli Austin jõudnud välja teenida täiskindrali auastme (neljatärni kindral).

Austini külaskäik oleks üks mitmest lähiajal oodatavast kõrgetasemelisest visiidist Eestisse. Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril külastavad Eestit Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg. Mõlemad kutsutud on andnud ka nõusoleku osaleda aastapäevaüritustel, mis langevad kokku Venemaa Ukrainale kallaletungi aastapäevaga.

Välistatud pole ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni tulek Tallinna. Prantsuse üksustel on väga oluline roll Eestis paiknevas NATO lahingugrupis.

President Alar Karis ütles esmaspäeval Vikerraadio saates "Välistund", et Eesti Vabariigi 105. aastapäeval on Eestisse oodata kõrget külalist.