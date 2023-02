Seljametsa muuseumis avati salmikunäitus

Salmik oli omal ajal igal tütarlapsel, sinna kirjutasid oma salmi või lihtsalt toreda teksti sõbrad ja koolikaaslased.

"Vanal ajal olid kõigil tüdrukutel salmikud. Salmikud olid väikesed valgete lehtedega mälestusalbumid. Salmikusse võis ka joonistada. Mõnikord kirjutas kõige parem sõber viimasele salmikulehele: kes kõige lõppu kirjutab, see kõige rohkem armastab," lugesid näituse avamisel salmikutest kohaliku teatristuudio lapsed.

Muuseumipedagoog Krista Mustoneni sõnul ongi näituse üks esimesi eesmärke tutvustada salmikuid noorematele põlvkondadele.

"Ja ühendada põlvkondi omavahel, et vanemad saaksid noorematele rääkida, kuidas neil omal ajal oli. Kõige vanem salmik pärineb aastast 1902, see on Pärnu muuseumi kogust. Ja selle salmiku viimane sissekanne on aastast 1909," rääkis Mustonen.

Tänapäeval täidab salmiku aset sotsiaalmeedia. Sama käib laulikute kohta. Kunagi kirjutati raadiost kuuldud laulude sõnad kaustikusse, nüüd leiab need internetist ja bändimeestelgi on lihtsam need lihtsalt välja trükkida.

"On eriilmelisi laulikuid, on saksakeelsete sõnadega, on ingliskeelsete sõnadega, on ka venekeelsete sõnadega, mis räägib ajastust, mis sel ajal valitses, oli popp või moes. Paljudel laulikutel ei ole aastaarve, aga mille järgi me võime oletada, mis kümnendile ta jääb. Ma tuvastasin ära, et on "Horoskoobi" laulud, siis kuuekümnendad," rääkis Mustonen.

Näitus on avatud aprilli keskpaigani.