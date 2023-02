WHO loobus koroonaviiruse päritolu uurimisest

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) loobus koroonaviiruse algupära väljaselgitamisest. Hiina võimud ei tee viiruse uurimisel teiste riikide teadlastega koostööd.

Pandeemia puhkemise algusest peale on meedias spekuleeritud, et koroonaviirus võis põgeneda Wuhani viroloogia instituudist (WIV). Seal tegelesid Hiina teadlased ohtlike viiruste uurimisega. Laboris uuriti ka koroonaaviirusi ja globaalne pandeemia sai alguse Wuhanist.

WHO esialgne uuring jõudis 2021. aastal järeldusele, et viirus kandus loomadelt inimesele. WHO väitis oma esimeses aruandes, et laboriteooria võimalus on väike. Hiljem nõudis WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus, et viiruse päritolu tuleb põhjalikumalt uurida.

WHO epidemioloog Maria Van Kerkhove ütles hiljuti ajakirjale Nature, et WHO pidi plaane muutma. Tema sõnul on uuringut Hiinas rasket läbi viia, vahendas The Telegraph.

WHO uurijad palusid Hiinat, et kompartei oleks laboriandmete osas läbipaistvam. Kompartei lükkas aga uurijate ettepanekud tagasi. Kerkhove sõnul proovis WHO pidevalt võtta ühendust Hiina ametnike ja organisatsioonidega.

Rutgersi ülikooli molekulaarbioloog Richard Ebright ütles, et WHO ebaõnnestus oma tegevuses selgitada välja viiruse päritolu.

"Hea, et USA Kongress alustab enam kui 15 miljoni inimese surma põhjustanud pandeemia päritolu uurimist," märkis Ebright.