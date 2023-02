Auto remont maksab varasemast kuni kolmandiku võrra rohkem

Autoteeninduste kinnitusel on remondihinnad võrreldes aastatagusega kuni kolmandiku võrra kallimad, sest suurenenud on nii palgakulud kui ka varuosade hind. Sellest hoolimata ei kurda töökojad klientide puuduse üle, sest paljud inimesed eelistavad uue auto liisimise asemel oma vana auto korda teha.

Tallinnas ja Sauel sõidukite remondi-, kere- ja värvitöödega tegeleva Hiteh autokeskuse tegevjuht Raul Põdersalu ütles ERR-ile, et autoremondi hind on 20-30 protsenti aastatagusest kõrgem. Kui varuosade hind ei ole väga palju tõusnud, olenevalt kaubagrupist viis kuni kümme protsenti ning rohkem on kallinenud metallosad, siis teenuste hind on teinud suurema tõusu.

"Teenuse hinnad on läinud kallimaks seetõttu, et väga paljud sisendhinnad on muutunud - energia hinnad ja paratamatult ka töötasud, mida oleme sunnitud tõstma. Üks asi on inimeste palgaootused, kuna nende kulutused on suuremad, aga teine asi on meie sektori probleem, et ei ole kvalifitseeritud tööjõudu," selgitas ta.

Põdersalu sõnul on neil, kes tahavad ja oskavad seda tööd teha, palganumbrid päris suured, et neid töökohta vahetamast hoida. Enamuse teenuse hinnast moodustabki palgakulu.

"Julgustan noori, et nad tuleksid seda ala õppima. Autoremont on väga tasuv töö oskustööliste jaoks," kinnitas ta.

Carstopi ketti kuuluva ABC Autoteeninduse juhatuse liige Jaak Sõrmus ütles, et 20-30-protsendi võrra on tõusnud autoremondi hind ka nende juures.

Nii Fordide ja Volvode remondile keskenduvast Info-Autost kui ka Volkswagenitele suunatud Möller Auto Mustamäe teeninduskeskusest kinnitati, et remondi hind on küll tõusnud, kuid hinnatõus jääb veidi alla 20 protsendi.

"Töötunni hind on tõsnud mõned eurod võrreldes eelmise aastaga, varuosadel kuus protsenti aastas, kokku viisteist protsenti," lausus Möller Auto Mustamäe varuosade osakonna juhataja Laur Langeproon ja lisas, et keskmist hinnatõusuprotsenti on keeruline täpselt välja tuua, sest hinnakujundus sõltub töödest ja teenustest.

Varuosad kallinevad veelgi

Varuosade hind kasvab Möller Auto esindaja sõnul tootjatelt saadud hinnainfo kohaselt samavõrra ehk kuus protsenti ka tänavu.

Tallinna külje all tegutseva Laagri autoteeninduse omanik Argo Piigli sõnul on aastaga mõnede varuosade hind märgatavalt kallinenud.

"Materjali, värvimaterjali hind on ikka kõvasti tõusnud. 20-30 protsenti julgeks küll välja pakkuda," tõdes ta, kuid lisas, et tõrkeid ei ole varuosade kättesaadavusega viimasel ajal ette tulnud.

Raul Põdersalu prognoosis samuti varuosade hinnatõusu, eriti plekkdetailide puhul. "Metalli hind on läinud maailmaturul kalliks ja varuosadel on lihtsalt sisendhinnad kallid," põhjendas ta.

Suurem hinnatõus on Põdersalu hinnangul töökodades ilmselt möödas - lähima aasta jooksul võivad need, kes seni teenuseid odavamalt pakkusid, hinda viie kuni kümne protsendi võrra kergitada, aga möödunud aastaga võrreldavat kasvu pole oodata.

Ka Laur Langeproon ei ennusta enam hindade kiiret kasvu, sest tarbijad ei jõua sellele järele tulla - inimeste prioriteediks on elektriarved ja eluasemelaenud, kodu on tähtsam kui auto.

"Töötunnihinda pole hetkel planeeritud tõsta," kinnitas Möller auto varuosade osakonna juhataja.

Tarneaukude taga on sõda

ABC Autoteeninduse juhatuse liikme kinnitusel jätkub remonditöökodadel kliente kallinenud hindadest hoolimata ja hinnatõusu ei pruugita märgatagi.

Tarneprobleemide kohta ütles Sõrmus, et muresid on olnud kogu aeg mõne üksiku varuosaga, kuid enamiku puhul tähendab ühe toote puudumine mingil tarnijal seda, et selle saab soetada teise tarnija käest. Ta lisas, et masstoodanguvaruosade puhul, mida kulub palju, on hinnad alla läinud, uued varuosad on aga algul kallimad.

"Mõni toode on kallimaks läinud, viidates maailmaturu hindadele. Aga pigem ei ole selles hinnatõusus mingit loogikat, loogika on vaid selles, et hetkel nähakse võimalust hindu tõsta, ei muud," tõdes Sõrmus "See on nii nagu toiduainetetööstuses ja igal pool mujal, et energia on natuke kallim ja võib-olla neil, kellel on see tootmises suur komponent, mõjutab rohkem, aga pigem nähakse lihtsalt võimalust hindu tõsta."

Raul Põdersalu sõnul on õlifiltrite ja hooldusmaterjalide kättesaadavus üsna hea, sest mahud on suured, kuid on selliseid keredetaile nagu tuled, luugid, liistud või stanged, mille tarneaeg võib ulatuda isegi poole aastani.

"Need firmad toodavad Ukrainas, Kaliningradis ja Venemaal ja kuni nad nüüd uusi tehaseid üles panid, on tarnes augud sees. See pole isegi automargipõhine, sest tootjad toodavad paljudele autodele varuosi, näiteks tulesid võib-olla kümnele eri automargile," selgitas Hitehi tegevjuht.

Ka Möller Auto esindaja tõi välja teatud komponentide tarneraskuse, eelkõige just varem Ukrainast tulnud elektrikomponentide ja juhtmete osas, kuid hindas varuosade kättesaadavuse siiski märksa paremaks kui sõja alguses.

Keeruline aeg puhastab turgu

Jaak Sõrmus märkis, et raskemaks on läinud automüüjate olukord, sest inimesed eelistavad pigem olemasoleva auto korda teha kui uue auto liisida. Ta tõi välja, et kokkuvõttes on odavam maksta tuhatkond eurot autohoolduse ja remondi eest aastas, mitte iga kuu 200-300 eurot liisingut ning lisaks tuleb ka uut autot hooldada.

Küll aga on autoteeninduse esindaja märganud, et kliendid on muutunud nõudlikumaks ja oluliseks peetakse seda, et töökoja ruumid ei oleks määrdunud ja ka auto naaseks remondist puhtana. Nii nagu on välja surnud enamik väikseid keldripoode ja inimesed eelistavad suuremaid keskusi, käivad arengud Sõrmuse sõnul ka autotöökodades.

"Väiksed töökojad lihtsalt ei suuda kaasas käia seadmete ja masinapargiga, töötajate koolitustega," sõnas ta. "Konkurents suretab nad välja, sest nad ei suuda investeerida, aga nad ei saa ka tunnihinda odavamaks teha, sest töötaja tahab igal juhul palka kätte saada."

Kokkuvõttes tulevad toimuvad muutused Sõrmuse hinnangul turule kasuks. Ta märkis, et 30 aasta jooksul on see kolmas kord keeruline aeg üle elada: kõigepealt 1997. aasta börsikrahh, siis 2009.-2010. aasta majandussurutis ning nüüd järjekordne murrang.

"Kunagi kadus Venemaa transiit ära. See on paratamatus, ka inimeste töökohtade spetsiifika muutub. See mõjub puhastavalt, keerulised ajad korrastavad turgu hästi palju," nentis Sõrmus.