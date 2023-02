Taanlaste Leopard 2 tankid harjutasid Läänemaal meredessandi tõrjumist

Laskeharjutused muudab ebatavaliseks see, et sihtmärgid paiknevad merel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tapal asuva NATO lahingugrupi Taani kontingendi ülem kolonelleitnant Christian Poulsen ütles, et kui maismaal asuv sihtmärk tähendab tanki jaoks eeskätt tasapinnal liikuda võivat objekti, siis merel asuv sihtmärk liigub ka üles ja alla, mis paneb tankimeeskonna proovile.

"Õppuse eesmärk on harjutada, kuidas tõrjuda meredessanti. Üks meie ülesandeid on vajaduse korral Eesti territooriumi kaitsmine ja üks võimalusi, mida agressor kasutada võib on meredessant. Seetõttu otsisime me kohta, kus harjutada seda osa Eesti kaitsmisest ja see on põhjus, miks me täna siin oleme," rääkis Poulsen.