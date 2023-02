Uurija: lastekaitsjad nägid Mehis Viru käitumises samuti väärkohtlemise märke

Tegutsemiskeelu saanud kergejõustikutreener Mehis Viru käitumist hinnanud lastekaitsjad leidsid kogutud materjalide põhjal, et kõik väärkohtlemise tunnused on selle juhtumi puhul olemas, ütles Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse juhtivuurija Remo Perli.

Perli rääkis "Terevisoonis", et kui Viruga seonduva võimaliku eetikarikkumise materjali kokku pandi, anti see vaadata ja hinnata ka lasteakaitseekspertidele, saamaks teada, kas nemad näevad seal väärkohtlemisele viitavaid tunnuseid.

"Nemad kinnitasid, et jah, kõik need tunnused on siin olemas ja selle info põhjal pidi kergejõustikuliit tegema otsuse ja ilmselgelt ei oleks saanud jätta reageerimata," selgitas ta.

Viru võimalikku eetikarikkumist hakati uurima mullu augustis, kui tema kui treeneri sobimatut käitumist märkasid Columbias juunioride MM-il käinud teiste riikide delegatsioonide liikmed, Eesti treenerid ning kaks lapsevanemat, kellest üks oli ise võistlustel kaasas ja teine kuulis sellest oma lapselt.

Perli sõnul võeti vaatluse alla ka varem Viru käe all treeninud sportlased ja osa neist nõustus ka ütlusi andma. Materjali on kokku kogutud alates 2005. aastast.

Kolmapäeval otsustas kergejõustikuliidu juhatus määrata Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemiskeelu.

Viru on treenerina juhendanud teiste seas Kaire Leibakut, Karmen Bruusi, Marielle Kleemeierit, Liane Pintsaart ja Sirkka-Liisa Kivist. Eesti Naisliit valis Viru 2006. aastal aasta isaks.

Viru ise on süüdistused tagasi lükanud ja tema sõnul pole ta kunagi ühegi õpilasega olnud ebasobivates suhetes ega neid füüsiliselt väärkohelnud.