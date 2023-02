Hädaabinumbri 112 kasutamine oli häiritud

Siseministeerium teatas neljapäeva pärastlõunal, et ministeeriumi asutuste teenused on häiritud, sealhulgas häirekeskuse numbri 112 kasutamine. Tavapärane töö taastati mõne tunni pärast.

Siseministeeriumist öeldi ERR-ile, et häired põhjustasid vead siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) süsteemis.

Kell 18.30 teatas siseministeerium, et asutuste kriitilised teenused on töökorras. Teenuste taastamisega tegeles Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).

SMITi peadirektor Mart Nielsen kommenteeris, et tegemist oli tuumikvõrgu rikkega. "Tegutsesime nii kiiresti kui võimalik, et taastada kriitiliste teenuste tavapärane töö. Vabandame siiralt kõikide ees, keda see olukord puudutas," lausus ta.

Häiritud oli ka häirekeskuse numbri 112 kasutamine. 112 soovitati helistada vaid siis, kui on kriitiline olukord, teie elu, tervis või vara on vahetus ohus.