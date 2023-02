Galerii: pressifoto aastanäitusel selgusid tänavuste fotopreemiate võitjad

2022. aasta uudisfoto võitja on Postimehe fotoreporter Dmitri Kotjuh fotoga "Must päev".

2022. aasta uudisfoto "Must päev" tegi Postimehe fotoreporter Dmitri Kotjuh. Autor/allikas: Dmitri Kotjuh/EPFL

Foto kirjeldus: "Öelge palun, millal see lõppeb? Millal lõppeb see, et meie lapsed peavad surema?" küsisid õhurünnakus hukkunud 11-aastase Anastassija vanemad. Sõja algusest saadik on Venemaa pommi- ja raketirünnakutes hukkunud sadu Ukraina lapsi, neist noorimad vaid mõnekuused. 2022. aasta detsembri lõpuks oli sõjas ametlikel andmetel saanud surma vähemalt 429 last. Pildil maetav Anastassija hukkus, kui Harkivis asuvat eramaja tabas Vene vägede õhutõrjerakett S-300."

Parima olemusfoto auhinna sai Mihkel Maripuu Postimehest fotoga "Viimane võistluspäev Tallinna hipodroomil". Hiljuti 99. sünnipäeva tähistanud Tallinna hipodroomil peeti viimane traavivõistlus enne, kui sinna kerkivad ärihooned. Järgmine võiduajamine toimub juba uuel hipodroomil Saue vallas.

Parima olemusfoto auhinna sai Mihkel Maripuu Postimehest fotoga "Viimane võistluspäev Tallinna hipodroomil" Autor/allikas: Mihkel Maripuu/EPFL

Parima spordifoto võitis Delfi Meedia fotoreporter Kiur Kaasik fotoga "Sinimustvalgega võidule". Fotol on hetk, kui Kaia Kanepi võitis Tallinnas koduse WTA turniiri esimeses voorus lõunanaaber Jelena Ostapenkot reketiga, mis pika säriga pildistades kangastus Eesti lipuks.

Parima spordifoto preemia võitis Delfi Meedia fotoreporter Kiur Kaasik fotoga "Sinimustvalgega võidule" Autor/allikas: Kiur Kaasik/EPFL

Parima portreefoto auhinna sai Andras Kralla Äripäevast fotoga "Põgenikud". Fotol on Ukrainast sõja eest Eestisse pagenud Svitlana, Yuliia ja Taisa, kes said toateenijana tööle Swissôtel Tallinna hotelli. Sama fotoga võitis Andras Kralla ka aasta pressifoto 2022 preemia.

Iga kategooria võitja sai diplomi ja 1000 euro suuruse preemia. Aasta pressifoto 2022 autor pälvis lisaks veel 1000 euro suuruse preemia.

Samuti kuulutati välja pressivideo konkursi võitja. 2022. aasta parima pressivideo auhinna said Aleksander Algo, Andrei Jakubovitš ja Daniel Leevik Delfi Meedia videoga "Tööportaalist otse sõtta", milles Delfi uuris, kuidas käib venelaste värbamiskampaania. Delfi TV uuris, kuidas Vene armee tööportaalidest lisajõudu värbab ning avastas, et rindele pääsemine on oodatust hõlpsam.