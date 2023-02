Briti kirjastaja muutis poliitkorrektsuse tõttu kuulsa kirjaniku loomingut

Ajaleht The Telegraph toob välja, kuidas kirjastusfirma Puffin muutis ümber kuulsa lastekirjaniku Roald Dahli teoseid. Puffin tahtis, et Dahli teosed oleksid kooskõlas kaasaegsete nõuetega ja firma eemaldas raamatutest sõnavara, mis tänapäeval võivad tunduda liiga solvavad.

The Telegraph võrdles Puffini poolt muudetud tekste Dahli raamatute varasemate versioonidega. Leht leidis, et kirjastus tegi Dahli raamatutes sadu muudatusi. Kirjastaja muutis kehakaalu, vaimse tervise, vägivalla, soo ja rassiga seotud sõnavara, vahendas Telegraph.

Dahl suri juba 1990. aastal. Tema sulest ilmusid sellised teosed nagu "Charlie ja šokolaadivabrik" ja "Matilda". Ta sündis 1916. aastal ja oli teise maailmasõja ajal hävituslennuki piloot. Tema teosed sisaldasid musta huumorit ja ootamatuid lahendusi.

Viimastel aastatel on aktivistid leidnud, et Dahli teosed sisaldavad antisemitismi, misogüüniat, rassismi. Dahli teoste toimetaja proovis kuulsa autori teoseid "kohandada", et nad sobiksid kaasaegsesse poliitkorrektsesse maailma.

Mõned muudatused on seotud näiteks kehakaaluga. Paks väike pruun hiir muutus järsku väikeseks pruuniks hiireks. Ühes Dahli raamatus ei muutu tegelane enam valgeks, vaid üsna kahvatuks. Kilpkonnad ei tule enam Põhja-Aafrikast, vaid paljudest erinevatest riikidest. Põlu alla langes ka must värv.

Keel areneb ja Dahli loomingu haldajad väidavad, et tahavad ajaga sammu pidada.

"Tahame tagada, et Roald Dahli imelised lood ja tegelaskujud paeluksid tänapäeval kõiki lapsi. Tahame säilitada originaalsed tegelased ja algse teravuse. Kõik muudatused on olnud väikesed ja tehtud hoolikalt," teatas Roald Dahl Story Company pressiesindaja.

2021. aastal ostis meediafirma Netflix õigused Dahli lasteraamatutele. Netflix ostis need õigused 686 miljoni dollari eest. Varem kuulusid teoste õigused Dahli perekonnale. Netflix saab nüüd kontrollida kirjaniku loomingu publitseerimist ja selle teles ning filmis kasutamist. Samuti saab Netflix teoste kasutamise pealt autoritasu. Siiski algas Dahli tekstide muutmine juba enne õiguste müüki.

"Praeguste muudatuste tegemine algas 2020. aastal, enne kui Netflix ostis Dahli. Seda tegid Puffin ja Roald Dahl Story Company," teatas Roald Dahl Story Company pressiesindaja.