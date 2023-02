Biden: USA kaitseb NATO iga sentimeetrit

Poolas viibiv Joe Biden kohtub kolmapäeval Bukaresti Üheksa (B9) esindajatega, kuhu kuuluvad Bulgaaria, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Ungari.

Enne kohtumist ütles Biden, et B9 riigid on NATO kollektiivkaitse ning kogu maailma demokraatiate vabaduse rindejoon. "Te olete meie kollektiivkaitse rindejoon," sõnas ta.

Biden ütles ka, et USA on korduvalt andnud Ukrainale hädavajalikku julgeolekuabi ning tuge miljonitele põgenikele. Ta lisas, et USA jätkab koos teiste riikidega Ukraina toetamist.

Bideni sõnul on täiesti selge, et USA kaitseb sõna otseses mõttes NATO iga sentimeetrit.

Biden ütles kolmapäeval ka seda, et Moskva tegi vea, peatades osaluse strateegilist tuumarelvastust reguleerivas START-leppes.

Biden kohtus Varssavis ka NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, kelle sõnul saatis USA presidendi esmaspäevane Kiievi-visiit selge sõnumi Ukraina vankumatu toetamise kohta ning näitas USA pühendumist Euroopa julgeolekule.

Stoltenbergi sõnul valmistub Venemaa režiimi liider Vladimir Putin sõja jätkamiseks ning NATO liitlased peavad seetõttu suurendama Ukraina toetamist. "Me peame andma Ukrainale, mida neil on võitmiseks vaja."

"Me ei tea, millal sõda lõpeb, aga kui see lõpeb, siis meil on vaja tagada, et ajalugu ei korduks. Me oleme näinud Venemaa agressiooni paljude aastate jooksul – Gruusia 2008. aastal, Krimm ja Donbass 2014. aastal ning seejärel täiemahuline invasioon Ukrainasse eelmisel aastal. Me ei saa lubada, et Venemaa jätkab Euroopa julgeoleku kahjustamist. Me peame murdma Venemaa agressiooni tsükli. NATO liitlased ei ole olnud kunagi ühtsemad kui praegu," rääkis Stoltenberg.

Poola president Andrzej Duda ütles kohtumisel, et Venemaa agressioon Ukrainas on muutnud Euroopa julgeolekuolukorda.