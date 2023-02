Saaremaa jagas tublidele saarlastele aumärke

Saare maakonna kõrgeima autasu, maakonna vapimärgi pälvis tänavu Maidu Lempu järjepideva ja tulemusliku tegevuse eest vabatahtliku merepääste arendamisel. Lempu eestvedamisel asutati 2013. aastal MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts, millest on kümne aasta jooksul kujunenud kogu maakonda kattev võrgustik. Enam kui 100-liikmelise seltsi üksused tegutsevad Kuressaares, Soelas, Kunglas, Abrukal, Kaunispel ja Ruhnus.

Saare Maakonna teenetemärgi said Kuressaare teatri juht Piret Rauk ja merekirjanik, endine laevakapten Lembit Uustulnd.

Rauka tunnustati teatrielu edendamise, Kuressaare teatri juhtimise ning saarlastele pakutavate teatrielamuste eest. Rauk on Kuressaare teatrit juhtinud alates 2005. aastast. Selle aja jooksul on teater märkimisväärselt arenenud, kujundanud oma näo ning saavutanud vaatamata oma väiksusele kvaliteedi ja tuntuse.

Uustulnd pälvis maakonna teenetemärgi kui Eesti ja Saaremaa merekirjanduse ja -traditsioonide rikastaja ning pikaaegne laevakapten. Uustulnd on meremehi ja meretraditsioone kajastanud nii romaanides, lasteraamatutes kui ka biograafiates, samuti on ta hinnatud meremehejuttude vestja.

Saaremaa aasta inimene 2022 on Kuressaare haigla arst, ukrainlanna Alina Zhenchenko, keda tunnustati suure panuse eest Saaremaale saabunud sõjapõgenikele meditsiiniabi andmisel. Ukrainas sündinud Zhenchenko on töötanud Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakonnas arstina alates 2013. aastast.

Saaremaa aasta teo tiitel anti kohaliku kaubandusvõrgu arendamise eest Saaremaa Tarbijate Ühistule / Coop Saaremaale. 2022. aastal avati Saaremaa kaubamajas Toidumaailm, uue kauplusena Kummeli Konsum ja renoveeritud Ranna kauplus. Ettevõttel on Saaremaa eri paigus kokku 24 kauplust.

Kuressaare raekojas toimunud tunnustusüritusel andsid tunnustuse üle Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi ja vallavanem Mikk Tuisk.

"Paremate hulgast parimate selgitamine on valiku tegijate jaoks meeldiv ülesanne, aga samal ajal keerukas ettevõtmine. 2022. aasta esiletõstetud on oma tegemistes olnud järjekindlad, pühendunud, töökad ja seetõttu ka edukad ning seda kõike kindlasti juba pikema aja vältel kui üksnes eelmine aasta. Meie kogukond on tänu neile palju võitnud ja paremaks saanud. Saame kõik veelkord kinnitust tarkusele, et vaid sõnaraamat on koht, kus edukus tuleb enne tööd," ütles Tamkivi.

"Mul on hea meel, et sel aastal on tunnustatute seas erinevate eluvaldkondade esindajaid. Märgatud on inimesi, kelle juured on sügaval Saaremaal, aga ka neid, kes on siin leidnud endale uue kodu- ja töökoha," lisas Tuisk.

Saare maakonna vapimärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, samuti Saare maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks.