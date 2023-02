Taastuvenergia vähempakkumisel saavad osaleda ainult uued tootjad

Varasemalt on riik kaalunud võimalust lubada uuel taastuvenergia vähempakkumisel osaleda ka vanadel tootjatel, nagu Enefit Green ja Utilitas, kellel on olemasolevad arendusprojektid pooleli.

Sel nädalal majandusministeeriumis toimunud kohtumisel turuosalistega kinnitati aga, et elektrienergia peab olema toodetud uue tootmisseadmega või olemasoleva tootmisseadme juurde rajatud uue elektripaigaldisega, mis alustab töödega pärast vähempakkumise võitja väljaselgitamist.

"Riigi toel peab olema ergutav mõju, et saaksime uusi võimsusi kiiremini juurde," põhjendas majandusminister Riina Sikkut ERR-ile.

Tegemist on seni suurima taastuvenergia vähempakkumisega, mis toob turule 650 GWh energiat. Tagatiseks on seatud 12 eurot megavatt-tunni kohta, garanteeritud müügitulu määraks 45 eurot megavatt-tunnist ja toetuse ülemmääraks 20 eurot megavatt-tunnist.

Päikese- ja tuuleparke arendava Sunly juhatuse esimees Priit Lepasepp ütles, et ministeeriumi tööversiooni sõnastus on liikunud sinna, et osaleda saavad ainult need tuulepargid, mis pole tänaseks tööle läinud.

"Peamises osas on see sarnane varasemate oksjonitega, mis on tehtud. Sinna juurde tuleb nõue, et 50 protsenti toodangust toimuks esimeses ja neljandas kvartalis," lausus ta.

Seda nõuet selgitas ta asjaoluga, et kuna oksjonid peavad olema tehnoloogianeutraalsed, on seda keeruline reguleerida ja nii üritatakse anda võimalus tuuleenergiaga oksjonile tulla.

Toetuse suuruse määramisel lähtub riik sellest, et tootja saadav tulu koos toetusega ei ületaks Eesti hinnapiirkonnas elektrituru päev-ette börsil üheski tunnis 45 eurot megavatt-tunni eest.

Valitsus on võtnud eesmärgiks viia Eesti taastuvelektri osatähtsus 2030. aastaks saja protsendini. Tarbimisprognooside järgi peab riik selle saavutamiseks tootma aastas vähemalt 9,4 teravatt-tundi roheelektrit. 2021. aastal toodeti taastuvatest allikatest elektrienergiat võrku 2,88 teravatt-tundi, mis moodustas elektrienergia kogutarbimisest 29 protsenti.

Oksjoni võitjad peavad alustama taastuvenergia tootmisega 2027. aasta keskel.