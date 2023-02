Riik kuulutab veel sel kuul välja seni suurima taastuvelektri vähempakkumise

Viienda vähempakkumisega peaks Eestisse lisanduma 650 gigavatt-tunni ehk umbes 215 000 kodumajapidamise jagu roheelektrit. Suurim taastuvenergiatootja Utilitas kavatseb vähempakkumisel osaleda.

"Me ootame tingimused ära ja siis analüüsime ja nende põhjal otsustame. Meil on arendusi, millega me saaks sellel vähempakkumisel osaleda. Ja iseenesest huvi meil võiks seal olla ja leiame ka seda, et vähempakkumised on vajalikud, et uusi võimsusi turule tuua," rääkis Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist.

Juba tänavu peaks Utilitasel valmima tuulepark Pärnumaal Saarde vallas.

Enefit Green alustas tänavu Baltimaade suurima Sopi-Tootsi tuulepargi ehitust, mis kahekordistab Eestis toodetava tuuleelektri koguse.

"Enefit Greenil on praegu Eestis Sopi-Tootsi tuulepark, mis ka osaliselt kvalifitseeruks nendele tingimustele, vähemalt peaks kvalifitseeruma tingimustele, mis tulevad. Ja meil on ka uusi arendusi. Oleneb täpselt tingimustest, millal peab tootma hakkama, võib-olla ka uutest arendustest võiks mõni projekt sinna alla minna," ütles Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulm.

Oksjonil pakuvad taastuvenergia tootjad tulumäära, millega on nad nõus teatud koguses roheelektrit tootma. Ülemmääraks on 45 eurot megavatt-tunnist ja võitjaks osutuvad soodsaimad pakkumised. Kui elektri turuhind on võitjate küsitud hinnast madalam, katab riik hinnagarantii ja turuhinna vahe.

"Justnimelt seda garantiid ongi vaja selle vastu, et kui see hind läheb liiga madalaks, siis investeeringud satuvad ohtu," ütles Ulm.

Kui eelmise 540-gigavatt-tunnise oksjoniga rajatakse 2026. aastaks suures osas päikeseparke, siis tänavusel oksjonil eelistab riik uute maismaatuuleparkide rajajaid.

"Pingutame, et saaksime veel selle kuu jooksul vähempakkumise välja kuulutada. /.../ Praegu on Eestis rajamisel tuuleparke sama palju, kui Eestis üldse kokku läbi aegade tuuleparke rajatud on. Nii et 300 megavatti meil on praegu tuuleparke ja teine 300 megavatt-tundi on juba ehituses. Suur osa nendest investeeringutest on tehtud ju praegu ka ilma riigi toetust ära ootamata. Me tegelikult näeme, et selliseid toetuseid kui taastuvenergia investeeringute käivitajaid on järjest vähem vaja," selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar.

Kevadel algab ka meretuuleparkide hoonestusloa oksjon. Maismaatuuleparkide oksjoni tulemused selguvad suvel. Veel on riigil kavas korraldada kaks 500 gigavatt-tunnise toetuse oksjonit.