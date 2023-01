Valitsus korraldab taastuvenergia vähempakkumise

"Sain valitsuselt mandaadi korraldada seni suurim taastuvenergia vähempakkumine, mis peaks järgmise paari aasta jooksul turule tooma 650 GWh roheelektrit," ütles Sikkut.

Sikkut rääkis, et maksimumhind, mida on võimalik pakkuda, 45 eurot MWh kohta. "See on keskmise börsihinna tasemel, mis oli enne energiakriisi. Me ootame, et pakkumised tulevad alla selle," sõnas Sikkut.

"Maksimaalne toetuse määr on 20 eurot MWh kohta. Praeguste hindade puhul tegelikult ilma toetuseta taastuvelekter tuleb turule ja see on nii tarbijale kui ka riigile väga hea lahendus. Erinevalt eelmistest vähempakkumistest, siis lisaks mahule, on esmakordselt ka tingimused väiksemad. Tuleb energiat toota ka esimeses ja neljandas kvartalis. Sest me riigi toetusega soovime eelkõige turule saada tootmisvõimsusi, mis aastaringi on võimelised tootma ja tagada varustuskindlus ka talvekuudel tiputarbimise ajal," rääkis Sikkut.

Sikkut lisas, et taastuvenergia vähempakkumise kõrval plaanib riik koostada ka analüüsi, kas ja kui suures mahus on riiklike eesmärkide saavutamiseks vaja tehnoloogiaspetsiifilisi oksjone näiteks meretuuleparkide rajamiseks. "Paralleelselt jätkub töö loamenetluste protsesside kiirendamisega ning sel aastal plaanib TTJA välja kuulutada merealade hoonestuslubade oksjonid," loetles minister lähiaja arenguid.

Riik on seadnud eesmärgi, et 2030. aastal katta taastuvelektriga kogu oma tarbimise. Tarbimise prognoosid näitavad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kinnitusel, et selle saavutamiseks peab riik tootma aastas vähemalt 9,4 teravatt-tundi roheelektrit. Võrdluseks, 2021. aastal toodeti taastuvatest allikatest elektrienergiat võrku 2,88 teravatt-tundi, mis moodustas elektrienergia kogutarbimisest 29 protsenti.