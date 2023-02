Jüri Raidla: presidendi kõne oli kantud tema visioonist

Oma aastapäeva kõnes tänas president Alar Karis kõiki, kes on toetanud Ukrainat. See on olnud tema sõnul otsekui terve rahva pingutus.

"Peame valmis olema pikaks pingutuseks, mille ulatust mõõdetakse lõpuks aastatega. Sestap tõuseb üha tarvilikumaks küsimus: kuidas hoida üleval Ukraina sõprade motivatsiooni toetada agressiooni ohvrit, kui kurnamissõda venib ja venib," kõneles ta.

Ukrainas resideeruva Eesti suursaadiku Kaimo Kuuse sõnul tuletas president oma kõnes meelde, et sõja puhul pole tegu mitte sprindi, vaid maratoniga.

"Ega siis jooksja väsinud ei ole Tartu maratoni stardis, kui talle öeldakse, et saad sa ikka aru, et sa lähed maratoni jooksma. Ma arvan, et see sama sõnum tuli ka siit, et me peame ise valmis olema, targalt planeerima ja küll see võit siis tuleb," kommenteeris Kuusk.

Viidates probleemidele riigi rahakotis, ütles president, et Eesti ei saa kulutada sama palju kui Põhjamaad, jättes maksud tõstmata. Nii on presidendi sõnul juba käitunud mitu valitsust erinevate kriiside varjus ja seda on näha ka valmismislubadustes.

"Jälle lubavad erakonnad jagada toetusi siia-sinna. Kuid nagu lihavõttejänese kingitusi, peavad järgmised valitsused otsima, kust tuleb raha nende välja maksmiseks. Alati seda lihavõttekingitust üles ei leiagi. Nii haukame laste ja lastelaste tagant," sõnas Karis.

Vandeadvokaadi, endise justiitsministri Jüri Raidla sõnul oli presidendi kõne võimas ning tema sõnumid olid väga selged ja kantud presidendi visioonist.

"Me teame väga hästi, mis on president Alar Karise tõeline visioon – see on tark, haritud ja kultuurne Eesti. Ma arvan, et ka see kriitika, mis tal erinevate varasemate valitsuste kohta oli, on suurel määral tingitud sellest pikaajalisest visioonist," rääkis Raidla.

Tema sõnul oli Karise kõnes mitmeid riiklusele viitavaid märksõnu nagu nõtkus, sitkus ja kiirus. Kui sitkusega pole Eestis probleeme, siis kiirus tuleb taas üles leida.

"Esimene asi, mis selles meenub lisaks kriitikale valitsuse suhtes, on lisaks üleskuste riigikogule, sest riigikogu on see, kes peab olema nõtkuse kompass," ütles Raidla.

Karise sõnul on uue riigikogu ja valitsuse üks tähtsamid teemasid, et elu oleks võimalik ka väljaspool Tallinna ja Tartut, sest mõne üksiku linnaga riigina jääks Eesti kiiva ja kängu.