Soomet ähvardab suur raudteelaste streik

Raudteelased tahavad kõrgemat palka ja ametiühingu RAU liikmed võivad hakata streikima 6.-10 märtsil ja pärast seda 13.-17. märtsini. RAU on osa JHL-ist, vahendas Iltalehti.

"Läbirääkimised on keerulised ja tööandjate seisukoht ei tee seda sugugi lihtsamaks. Seetõttu leidsime, et teise streigihoiatuse esitamine on vajalik," ütles JHL-i läbirääkimiste juht Teppo Järnstedt

Palka nõuavad juurde ka Soome bussijuhid. Kui palgatõusu osas kokkuleppele ei jõuta, võib märtsi alguses Soomes peatuda ka bussiliiklus.