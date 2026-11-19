Igor D'iu nimelisele mehele esitati süüdistus välisriigi valitsuse agendina tegutsemises, jälitamises ja pettuses.

"Venemaa valitsus värbas, suunas ja rahastas väidetavalt Igor D'iud, et mees jälitaks ühe suure USA tehnoloogiaettevõtte töötajaid," ütles Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) vastuluure ja spionaaži osakonna abidirektor Roman Rozhavsky avalduses.

Rozhavsky sõnul kasutas D'iu luureandmete kogumiseks füüsilist jälgimist, elektroonilisi jälitusseadmeid ja valeidentiteete.

USA föderaalprokurör Craig Missakian sõnas, et konkreetne USA ettevõte võeti sihikule abi tõttu Ukrainale sõjas Venemaaga.

"Me ei salli mingisuguseid katseid – ei välisriikide valitsuste ega kellegi teise poolt – muuta Silicon Valley välisluure operatsioonide baasiks," toonitas Missakian.

D'iu sihikule võetud ettevõtet süüdistuses ei nimetatud, kuid seda kirjeldati suure börsil noteeritud tehnoloogia- ja kaitseettevõttena, millel on kontorid üle kogu Ühendriikide.

Süüdistuse kohaselt reisis D'iu 2026. aasta juunis Türgist Mehhikosse ja smugeldati sealt üle piiri Ühendriikidesse, kus mees suhtles oma Venemaal asuvate kaasosalistega suhtlusvõrgustiku Telegram kaudu.

Süüdistuse järgi andsid venelased D'iule korralduse koguda teavet ettevõtte töötajate kohta ning külastada ettevõtte Palo Alto kontori lähedal asuvat kohvikut, et pildistada nende sülearvutite ekraane töötamise ajal.

Justiitsministeeriumi teatel oli D'iu valduses 18 000 dollarit sularaha, võltsitud USA pass nimele "Hugo Landry Johns" ja kaks Venemaa passi, kui FBI agendid oktoobris tema East Palo Alto kodu läbi otsisid.

D'iu peab astuma föderaalkohtu ette 24. novembril.