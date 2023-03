Välisministeerium tellib ülikoolidelt miljoni eest uuringuid

"Välisministeeriumi teaduse lisarahastuse eesmärgiks on toetada ja tugevdada Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides Eesti välispoliitika seisukohast oluliste, aga seni alarahastatud valdkondade uurimist," ütles ministeeriumi pressiesindaja Anna Tisler-Lavrentjev ERR-ile. "Vabariigi valitsus eraldas välisministeeriumile teaduse lisaraha Venemaa, Aasia ja Arktika uuringuteks ning sihttoetused lähevad Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli (Taltech) uurimisrühmadele, mis tegelevad nende valdkondade uuringutega," lisas ta.

Välisministeeriumi pressiesindaja sõnul on tegemist teaduse lisarahaga, mida konkurentsipõhiselt jagatakse ministeeriumitele nende valitsusalas vajalike uuringusuundade arendamiseks või uuendamiseks. Taotlusi selleks võivad esitada kõik ministeeriumid ning toetuste eraldamise kinnitab valitsus.

"Välisministeerium on saanud toetust Venemaa, Aasia ja Arktika uurimissuundade arendamiseks Eesti ülikoolides. Vastavalt taotlusele läheb osa rahastusest juba alustatud uuringute jätkamisele ning osa jaotatakse välja konkursipõhiselt toomaks uurimisvaldkondadesse uusi teadlasi," selgitas Tisler-Lavrentjev.

Ta tõi välja, et varasemalt on välisministeerium teaduse sihttoetustega rahastanud Tartu Ülikoolis Aasia keskuses ja Skytte instituudis ning Tallinna Ülikoolis humanitaarteaduste instituudis läbi viidavaid uuringuid. Tallinna Tehnikaülikoolis toetatakse interdistsiplinaarset kolme uurimisrühma rahvusvahelist koostööprojekti UNIS-ega (The University Centre in Svalbard).

Samuti kuulutas välisministeerium möödunud aastal koostöös Teaduste Akadeemiaga Arktika uuringute edendamiseks välja avaliku konkursi kahe Arktika professuuri rahastamiseks, toomaks valdkonda uusi teadlasi. Seal said rahastuse Eesti Maaülikooli professori Lauri Laanisto ja Tartu Ülikooli etnoloogia kaasprofessori Aimar Ventseli uurimisrühmad.

Rahandusminister Annely Akkermann allkirjastas 22. veebruaril käskkirja, millega eraldatakse valitsuse reservi sihtotstarbelistest vahenditest välisministeeriumi valitsemisalale välispoliitika tulemusvaldkonda 1 082 500 eurot Venemaa, Aasia ja Arktika suunalisteks rakendusuuringuteks.