Enefit Power sai universaalteenuse tõttu kvartaliga kahjumit 128 miljonit

Riigi poolt kõrge elektrihinna leevendamiseks loodud universaalteenus pole efektiivne olnud ning on praegu soovitud kasu asemel kahju külvamas, selgus Sutteri jutust.

Sutteri sõnul ei kata universaalteenus ka tootmiskulusid nende tütarettevõttele Enefit Powerile, kes kannab seetõttu kahjumit. "Universaalteenuse hind ei kata meie kulusid ja oleme pidanud ette võtma provisjonid," nentis ta.

Neljandas kvartalis oli Enefit Poweri kahjum seetõttu 128 miljonit eurot, aasta peale oli kahjum 27,2 miljonit.

Sutteri sõnul oleks riigi jaoks olnud majanduslikult palju mõistlikum seada seesama 15,4 senti kilovatt-tunnilt, mis on ajutiselt määratud tootmishinnaks, hinnalaeks ning maksta tarbijale kõrgema turuhinna kompensatsiooni.

Sel juhul oleks Enefit Power olnud kasumis ning Eesti Energia maksnuks riigile dividende 64 miljonit rohkem.

"Tänaseks on see (universaalteenuse) eksperiment tehtud, aga kui tulevikus on sellised plaanid, siis on fakte, mille üle mõelda," lausus Sutter.

Konkurentsiamet ja Enefit Power pole siiani kokkuleppele jõudnud elektri universaalteenuse tootmishinnas. Kui konkurentsiamet teatas septembri lõpus, et kehtestas ajutiselt elektri universaalteenuse tootmishinnaks 15,4 senti kilovatt-tunni (kWh) kohta, ütles Enefit Power, et see hind ei kata nende tootmiskulusid. Ettevõtte juht Andres Vainola sõnul oli nende sooviks 18,18 senti.

Sutteri sõnul tekitab ettevõttele lisakulu universaalteenusest lahkujate suur arv.

"Universaalteenus pole väga efektiivne olnud. /.../ See tekitas klientides hästi paljus segadust, mis jätkub siiani. Nüüd on (hinna) tsükkel pöördunud vastupidiseks ja kliendid saavad aru, et midagi peab tegema, et peab universaalteenusest ära minema ja meie nõustajad teevad seetõttu väga palju tööd," rääkis Sutter.

Seadusega viidi automaatselt universaalteenuse peale rohkem kui 100 000 Eesti Energia klienti, kuid viimased kaks kuud on on elektri hind börsil olnud universaalteenuse hinnast odavam.

Lisaks kasvatas universaalteenus Tartu Ülikooli tehtud uuringu järgi elektritarbimist kolme protsendi võrra, õhtutundidel kümme protsenti.