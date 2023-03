Tartus algasid Emajõe promenaadi ehitustööd

Pool silda jääb suletuks maikuu lõpuni.

Silla ja Atlantise hoone vahele jäävale jõekaldale ehitatakse erineva kõrguse ja laiusega trepistikud ja platvormid, rajatakse kohvikuteala ja vaateterrassid.

Rekonstrueeritakse amortiseerunud kaldakindlustus ja jõeäärsed kõnniteed ning rajatakse uus kergliiklustee lõik.

"Töö tegelikkuses toimub kahes etapis. Suurem ja mahukam töö puudutab kaarsilla ja Atlantise maja vahelist ala, kus on kaldapromenaadi rajamine suuremas mahus. Aga Atlantise majast Rahu sillani on olemasoleva kaldakindlustuse remont, selle promenaadi jalakäijate ja jalgratturite osa ehitus ja kõige tarvilikum on kaldapiirde ehitus. Olemasolev piire oli väga amortiseerunud. Nüüd tuleb uus piire, mis on sarnane paremkalda piirdele," selgitas Tartu jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist Mihkel Mijar.

Kogu promenaadiala valmib selle aasta novembri lõpuks ja töö maksumus on 1,7 miljonit eurot.