Deripaska: Venemaal võib 2024. aastaks raha otsa saada

Vene alumiiniumioligarhi Oleg Deripaska sõnul on Venemaa majandus sanktsioonide tõttu suure surve all. Ärimees hoiatas, et Venemaal võib 2024. aastaks raha otsa saada.

Vene miljardär Oleg Deripaska prognoosis, et Vene riigi rahad võivad juba 2024. aastal otsakorral olla ning seetõttu vajab Venemaa sanktsioonide tõttu venesõbralike riikide tuge majanduse toetamiseks.

"Raha ei ole juba järgmisel aastal," ütles Deripaska neljapäeval Krasnojarski majandusfoorumil Siberis, vahendas Bloomberg.

Oleg Deripaskale kulub alumiiniumitootja Co, Rusal International PJSC, mis on suurim alumiiniumitootja väljaspool Hiinat. Deripaska kommentaarid on ühed kõige avameelsemad ühe Vene ärimehe poolt. Samal ajal püüab Venemaa valitsus suurendada enda tulusid suurettevõtete arvelt. Vene riigieelarve on juba praegu tõsises miinuses.

Vene võimud on kavandamas täiendava maksutulu saamiseks erimaksu naftafirmadele ning valitsus võib nõuda Vene riigi tarbeks ka ühekordset lõivu teistelt suurtootjatelt. Bloomberg juhtis tähelepanu, et enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale olid suurimaid investorid Vene majandusse praegu Venemaaga kehvas läbisaamises lääneriigid.

Oleg Deripaska on olnud USA sanktsioonide all alates 2018. aastast, samuti lisati ta eelmisel aastal Euroopa Liidu sanktsioonide alla. Deripaska on pikalt olnud majandusküsimustes sõnakas ning paar nädalat peale Venemaa kalletungi Ukrainale kutsus ta üles rahule. Sestsaadik on Deripaska võtnud avalikkuses ettevaatlikuma positsiooni.

Oleg Deripaska hoiatas lisaks neljapäeval, et Venemaa jaoks ei ole riigikapitalism valik ning tuleks edasi arendada turumajandust. Deripaska sõnul võivad sanktsioonid Vene majandusele tõsiselt mõjuda.

Oleg Deripaska ütles lisaks, et kuigi Venemaa on Euroopa riik, siis järgmised 25 aastat peaks Venemaa mõtlema rohkem oma Aasia mineviku peale. Ärimees rõhutas lisaks, et kuigi maailma suurimad majandused on praegu Venemaa vastu, siis on jätkuvalt avatud teised turud, kus elab kokku 4,5 miljardit inimest. Selleks peaks aga Venemaa muutma atraktiivseks investoritele ja tagama majanduslikud vabadused ja konkurentsi.