NYT: Vuhledari all toimus selle sõja suurim tankilahing

Kolm nädalat kestnud lahing Vuhledari pärast Lõuna-Ukrainas oli senise sõja suurima tankilahing, kinnitasid Ukraina allikad The New York Timesile.

Venemaa ei suutnud oma pealetungide käigus Vuhledari ära võtta ning Vene väed võisid kaotada lahingutes kuni 130 tanki ja soomukit. Neid väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada. Samuti juhtis The New York Times tähelepanu asjaolule, et Ukraina ei avalda enda kaotusi selles sõjas.

Ukrainlaste sõnul on Vene vägede suurte kaotuste üheks põhjuseks kogenud sõdurite vähesus, kuna pädevamad üksused kandsid täieulatusliku invasiooni alguses suuri kaotusi. Kaotuste korvamiseks lisati üksustele vähese väljaõppega mobiliseeritud sõdureid, kes polnud lahingusse saatmiseks ajaks veel õppinud arvestama ukrainlaste varitsustaktikaga.

Ukraina sõjaväelaste väitel olid Vene vägede soomustehnika kaotused Vuhledaris lõpuks nii suured, et Vene väed pidid muutma oma taktikat ning piirduma jalaväerünnakutega. Vene vägede kaotusi Vuhledaris on kritiseerinud ka sõjakad Vene sõjablogijad, kes süüdistavad kaotustes Vene ohvitsere.

Ukraina 72. brigaadi 1. mehhaniseeritud pataljoni asekomandör Vladislav Bajak kirjeldas The New York Timesile, et Vene tehnika kolonnid hävitati varem välja valitud tapatsoonides, millele olid sihitud nii mitmesugused tankitõrjerelvad kui ka suurtükituli. Tankitõrjerelvade hulgas oli nii USA antud Javeline kui ka laseriga juhitavaid Ukraina enda Stugna-P raketisüsteeme. Samuti olid teid ümbritsevad põllud tugevalt mineeritud, mis ei võimaldanud tee peal varitsuse alla jäänud üksusel kuskile põgeneda.

Ühel korral kasutati seisma jäänud Vene kolonni pihta ka HIMARS-i rakette, mida enamasti kasutatakse statsionaarsete sihtmärkide tarbeks. Samuti selgitas üks Ukraina T-64 tanki meeskond The New York Timesile, kuidas nad ükskord tulistasid drooni kaudu antud suuniste abil kaudtuld Vene tehnikakolonni pihta.

Eraldiseisvalt teatas hiljem sõjandusekspert ja CNA Vene-uuringute suuna direktor Michael Kofman Twitteris, et miinide, tanktitõrjerelvade ning suurtükitule kiuste iga päev rünnakute jätkamine ei olnud Vene vägede poolt arukas, kuid samas polnud see ka eepiline tankilahing. Viimane oli viide The New York Timesi lahingut kirjeldava loo ingliskeelsele pealkirjale (In an Epic Battle of Tanks, Russia Was Routed, Repeating Earlier Mistakes).