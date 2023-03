Meedia: AÜE tahab tootmist suurendada ja võib naftakartellist lahkuda

Ajaleht The Wall Street Journal teatas oma allikatele tuginedes, et AÜE ja Saudi Araabia vahel on üha suuremad erimeelsused ning AÜE kaalub naftakartellist OPEC lahkumist. AÜE tahab suurendada naftatootmist.

AÜE on siiani avalikult öelnud, et peab vähemalt selleks aastaks kinni praegusest OPEC-i lepingust. AÜE energiaminister Suhail Al Mazrouei ütles eelmisel kuul Bloombergile, et ei muretse tootmismahtude pärast, mille riik OPEC-iga kokku leppis. Siiski ütles ta, et riik võib järgmisel naftakartelli koosolekul toetada tootmise suurendamist.

AÜE on juba mitu aastat kaalunud, millised kokkulepped sobivad kõige rohkem riigi pikaajalistele huvidele. Riik on laiendanud oma tootmisvõimsust ja tahab teenida rohkem raha.

"OPEC on viimase paari aasta jooksul suutnud naftahindu kontrollida, nii et kui kartell nõrgeneb, nõrgeneb ka nende kontroll naftahindade üle," ütles finantsfirma Oanda analüütik Ed Moya.

AÜE ja Saudi Araabia vahel puhkes tüli eelmisel aastal, kuna naftakartell otsustas oktoobris tootmist vähendada, teatas The Wall Street Journal.

The Wall Street Journali uudise tõttu langes rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind 2,8 protsenti, hiljem võttis hind suuna uuesti üles. Brenti toornafta hind oli reede õhtul 85,06 dollarit barreli kohta.