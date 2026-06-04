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WSJ: Iraani sõda kujundab ümber Pärsia lahe energiataristut

Välismaa
Naftarikka AÜE ärikeskus Dubai
Naftarikka AÜE ärikeskus Dubai Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid (AÜE) ja Iraak soovivad tagada, et nende nafta jõuaks maailmaturule ka Hormuzi väina blokaadi korral ning rikkad Pärsia lahe riigid valavad nüüd raha torujuhtmetesse ja raudteedesse.

Leht toob välja, et aastakümneid sõltus Pärsia lahe piirkonna naftaeksport peaaegu täielikult Hormuzi väinast. Tegemist on ühe maailma tähtsaima mereteega, mille kaudu liikus ligi viiendik maailma naftast.

Iraani ja USA vaheline konflikt tõi aga esile, kui haavatav on piirkonna energiajulgeolek, kui see sõltub ainult ühest kitsast veeteest. Pärsia lahe naftariigid soovivad nüüd riske maandada ning investeerivad miljardeid dollareid taristusse, mis võimaldaks neil sellest veeteest mööda minna.

"Kriisi pärand toob kaasa Hormuzist mööda minemiseks vajaliku taristu ehitamise. Džinn on pudelist väljas, arvestades, et pikaajaline oht, et Iraan sulgeb väina, on nüüd materialiseerunud," ütles Capital Economicsi ökonomist Hamad Hussain. 

Asjaga kursis olevad ametnikud ütlesid, et kuigi väin võib tulevikus taas täielikult avaneda, ei taha piirkonna riigid enam sattuda olukorda, kus üks geopoliitiline kriis võib halvata nende ekspordi, vahendas The Wall Street Journal

"Konflikt näitas, et liiga suur osa maailma energiast liigub endiselt väheste punktide kaudu. Energiajulgeolek ei seisne enam ainult teie võimes tootmist jätkata. See puudutab marsruute, juurdepääsu ja ladustamist," ütles AÜE tööstusminister Sultan Al Jaber. 

Väin on endiselt kõige odavam ja tõhusam eksporditee ning analüütikute sõnul hakatakse seda taas kasutama. Dubais asuva konsultatsioonifirma Qamar Energy tegevjuht Robin Mills tõi aga välja, et alternatiivsete eksporditeede rajamise korral ei saa Hormuzi väina enam relvana kasutada.

"Kui möödasõit on valmis, siis väheneb edasise sulgemise oht. Jõutakse punkti, kus iraanlastel oleks selle sulgemine mõttetu, sest nad ei segaks midagi ja lõikaksid end lihtsalt turult ära," märkis Mills. 

Saudi Araabia kasutab juba Ida–Lääne naftajuhet, mis viib nafta Pärsia lahe äärest Punase mere rannikul asuvasse Yanbu sadamasse. Enne sõda liikus torujuhtme kaudu umbes kaks miljonit barrelit naftat päevas, nüüd liigub selle kaudu seitse miljonit barrelit päevas. Saudi Araabia kavatseb oma torujuhtmestikku laiendada veelgi. 

AÜE laiendab samuti oma naftataristut ning ehitab olemasoleva torujuhtme kõrvale teise naftajuhtme. Ka Iraak töötab välja uusi torujuhtmeprojekte, mis peaksid ühendama riigi Vahemere ääres asuvate sadamatega.

Toimetaja: Karl Kivil

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