Lõuna-Eestis mõjutasid inimeste valikuid toimetulek ja Nursipalu

Võru linnasvalimisjaoskonna number kaks valimiskomisjoni sõnul oli pühapäeva valimisaktiivsus väga suur, eriti võrreldes eelnevate päevadega. Esimesed valijad olid siin hommikul kohal juba kell pool üheksa. Peamiselt teeb sealsetele inimestele muret ikkagi toimetulek.

"Ikka üldine selline eesti rahva vaesumine, et see on kõige valusam teema, et kõik ei ela ju Tallinnas. Ääremaadel elab palju rahvast ja neil ei lähe niiväga hästi," ütles helgi Solna Võrust.

"Ma ei tea, Nursipalu. Rohkem vast ei olegi," põhejdnas oma valikut Taavi Võrumaalt.

"Laste teemad on päevakorras, kuidas toetused ja elu siin üldse, hakkama saamine. Kuna olen ettevõtja, siis sellega puutuvad küsimused ja ikka see Nursipalu teema ka – et meie elukoht säiliks siin võimalikult mõnus ja hubane;" lausus Merry Minka Võrumaalt.

Ka Põlva maakonna keskuses Põlvas oli pühapäeval kõige suurema valimisaktiivusega päev. Sealgi oli valiku tegemisel kesksel kohal elu kallidus ja toimetulek.

"Natuke ettevõtlust kindlasti, mis mõjutab mind ja nagu kõigil, elukallidus," ütles Silver Säinast.

"Lapsevanemana loomulikult haridussüsteem, sotsiaalvaldkond hästi tugevalt puudutab," ütles Anu Kolk.

"Eks ikka pension ja elatustase, et ikka pension tõuseks (Kui palju Nursipalu teema Põlvas korda läheb?) Eks ikka läheb hinge natuke," lausus Toivo Loorits.