Nursipalu laiendamisega rajatav uus tee pikendab osade kohalike teekonda

Maantee number 134 jääb Võrust Valga poole ning on pealtnäha kõrvaline riigitee, mis ühendab omavahel kahte väikest kohta – Nursit ja Sõmerpalu.

Arvestades aga asjaolu, et just Sõmerpalu poole jäävad suured puidutööstusettevõtted, on tegemist väga olulise liiklussõlmega. Kaitsevägi pääseb mööda seda teed Nursipalu harjutusalale, kohalikud aga puidutööstustesse tööle. Just mööda seda teed käib ka saeveskitesse metsamaterjali vedavate raskeveokite tihe liiklus.

Pärast Nursipalu harjutusala valmimist seda teed enam igapäevaselt kasutada ei saa. Sinna tehakse lausa teesulud, ette pannakse tõkkepuud, et info oleks kõigile ühtne, ja neil puhkudel tuleb siis kasutada ümbersõitu, mida praegu hakatakse ehitama.

"Tee trass on valitud riigimaade peale. Tee saab ühendada nii Tsiatsungelmaa lasketiiru kui ka Nursipalu harjutusvälja," ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru, kelle sõnul saaksid seda teed ka kohalikud inimesed kasutada.

Rõuges elava Uku Pooga jaoks, kes töötab Toftani saeveskis tehasejuhina, tähendavad ümberkorraldused seda, et nii temale kui ka temaga samas kandis elavale kümnele kaastöölisele muutub igapäevane töölesõit senisest pikemaks.

"Kui ma tavaliselt tulengi kodu poolt ja suunduksin siit edasi tööle, siis minul tuleks siit ringi sõit umbes 16 kilomeetrit," ütles Pooga.

Metsamaterjali vedavad veofirmad on aga kahetisel seisukohal – olgugi, et praegune tee on lühem, on see kitsas, kurviline ja halvas seisus ning harvad pole ka juhud, kui koormad on seal lihtsalt uppi läinud. Kuigi uus tee tähendaks lisanduvaid veokilomeetreid, loodetakse, et puiduveo seisukohalt on see jällegi ohutum.

"Meie ettevõtte jaoks see väga suure tähtsusega ei ole. Kui ta ühes kohas teeb selle tee natuke pikemaks, siis mõni teine koht saab selle võrra jällegi lähemale. Ja kui mingil ajal saab mõlemaid teid kasutada, siis on see ju ikkagi ainult pluss iseenesest ja kindlasti, mida suurem, laiem tee, seda ohutum ja parem sõita on," kommenteeris Valga Puu ressursijuht Jüri Tambets.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse teatel on uue tee eskiis valmis, ehitaja AS TREV-2 Grupiga on käed löödud ning uus tee loodetakse valmis saada järgmise aasta kevadel. Uue tee ehitus läheb maksma neli miljonit eurot.