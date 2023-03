Lasteaiad loodavad Nursipalu laskeharjutustel laste uneajaga arvestamist

Militaarmüra taseme tõus ja selle intensiivistumine on peamine põhjus, miks on kohalikud elanikud vastu Nursipalu harjutusala laiendamisele. Seadus militaarset päritolu müra ei reguleeri ja suurekaliibriliste relvade müra pole võimalik ka leevendada, aga ühe võimaliku leevendusmeetmena on kaalumisel laskeharjutuste tegemisel laste lõunaune ajaga arvestamine.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on valmis saanud laiendatava Nursipalu harjutusvälja laskealade kaardi, kus on näha, et harjutusväli nihkub kolmest ilmakaarest asustatud aladele lähemale. See tähendab, et suureneb ka nende inimeste hulk, keda hakkab edaspidi harjutusala müra puudutama.

"Kui me joonistame mõtteliselt harjutusvälja piirist viiekilomeetrise sõõri, siis see sõõri pindala läheb ju veel kaugemale. Kogu see mõjutsoon kindlasti suureneb, mõjutatud elanike arv suureneb," ütles Kajaja Acousticsi juhatuse liige, keskkonnamüra ekspert Marko Ründva.

Müra seisukohalt on Võrumaa eripäraks harjutusala vahetus läheduses olev Tamula järv ja seal lähedal asuv Vagula järv, mis omakorda soodustavad müra levikut.

"Me üldjuhul arvestama sellega, et see on ebasoodne olukord. Vee pind on peegeldav ja selle tulemusel võrreldes mõne teise suunaga, kus võib-olla on mets, on müra tasemed samal kaugusel sel suunal kõrgemal kui mõnel teisel suunal, kus seda veekogu ei ole," selgitas Ründva.

Ta lisas, et kui väiksemakaliibriliste relvade puhul aitavad erinevad müratõkked, siis suurekaliibriliste relvade mõju on peaaegu võimatu leevendada.

Lisaks üksikinimestele, kellele müra tuleb lähemale, mõjutab Nursipalu harjutusalalt kostuv müra ka alast mõne kilomeetri kaugusele jäävaid Sõmerpalu ja Nursi lasteaia mudilasi.

"Meil on ikkagi igal aastal mõned lapsed, kes kardavad sügise poole. Õpetajad rühmas teevad siis hästi palju selgitustööd, mis see on. Nemad nimetavad, et sõdurid teevad trenni – väike laps teab, kes on sõdur ja siis kui ta teeb trenni, see on ka nende jaoks teada, mis see on," rääkis Sõmerpalu lasteaia Lepatriinu direktor Hille Kesa.

Üksikjuhtumitena on ette tulnud sedagi, kui mõne lapse lõunauni on laskeharjutuste tõttu häiritud.

Arvestades, et Nursipalu harjutusala laiendamine toob endaga suuremad relvad ja harjutuste intensiivistumise, on lasteaed teinud laste heaolu silmas pidades oma ettepaneku Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele.

"Et arvestataks suurt müra tehtavate harjutuste ajal laste uneajaga ehk kella ühest kolmeni, oli meie palve, et ei lastaks," sõnas Kesa.

"Kaitsevägi on öelnud, et võimaluse korral nad arvestavad sellega, et laste lõunauinaku ajal suuremakaliibriliste relvadega pauke ei teha, aga see ei tähenda seda, et seal ei ole olukordi, kus ikkagi mõnel päeval on see vältimatu," ütles RKIK-i harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Ta lisas, et praegune laskeväljade kaart pole lõplik ning positsioonid võivad muutuda vastavalt mürauuringu tulemustele.

"Sõltuvalt mürauuringust tekivad meil kindlasti teatud kohad, kus me hakkame rohkem laskma ja teatud kohad sellised, kus on rohkem metsa püsti ja kus lastakse võib-olla väga vähesel määral," selgitas ta.

Mürauuringuga loodetakse algust teha aprillis.