Lääne-Virumaa vajab tugevaid eestkõnelejaid

"Värvikamad kujud, kes meil on muidu riigikokku püüelnud, kandideerisid nüüd mujal, nii et meil oli siin päris rahulik, suuremaid kismasid ei olnud. EKRE ja Keskerakond hoidsid ka end vaos, kõik oli ilus," sõnas ajalehe Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg-Palmi ETV valimissaates "Valimiste õhtu".

Uuelt riigikogult ja valitsuselt soovitakse Lääne-Virumaal tegusid, mis aitaks maapiirkondades elu säilitada.



"Meil on kaks suuremat teemat. Üks on maapiirkondades elukvaliteedi ja üldse elu püsimine: väikesed koolid, et oleks kodulähedane haridus ning kindlasti ka maarahvamajad ja -raamatukogud. Raamatukogusid on mitmel pool suletud, näiteks Haljala vallas on pingeline olukord mitme pisema raamatukoguga.

Ja teiselt poolt töökohad. Et inimesed jaksaks oma töötajaid hoida ja töökohti säilitada maapiirkondades," ütles Lääne-Viru maakonnalehe juht.

Lääne-Virumaalt valitud riigikogu liikmetelt oodatakse maakonna eestkõnelejateks olemist, et maakond ei vajuks senisest veelgi rohkem Harjumaa ja Ida-Virumaa varju.

"Vaja on langetada tähtsaid otsuseid. Kas me ainult räägime sellest, et me oleme väge täis, või me tegelikult ka oleme?" lausus Eva Samolberg-Palmi, kes tõdes, et kui maakonna identiteedist oli valimiseelses debatis juttu, siis Lääne-Virumaa kandidaadid midagi asjalikku selle kohta öelda ei osanud.