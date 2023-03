Ka Lääne-Virumaa sai ühe mandaadi ettenähtust vähem

Ida-Virumaal oli teatavasti põhjus Mihhail Stalnuhhini ja Aivo Petersoni (Krõlovi) suur häältesaak, mis aga läks kaotsi, kuna ei üksikkandidaat Stalnuhhin ega ka Petersoni erakond Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ei ületanud parlamenti pääsemise künnist.

Lääne-Virumaal lõi kaardid segi Reformierakonna suur edu. "Kui tavapäraselt on Lääne-Virumaal erakondade vahel jagunenud hääled võrdselt, siis seekord on Reformierakonna saak suurem," ütles kuuel korral riigikokku kandideerinud, kuid viimatised valimised vahele jätnud Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami (Isamaa) esmaspäeva öösel ETV valimissaates "Valimiste õhtu".

Neli aastat tagasi said Eesti väikseimas, viiemandaadilises ringkonnas koha riigikokku kõik viis parlamenti pääsenud erakonda. Lääne-Virumaalt said koha Taavi Rõivas (tema asendusliikmena tuli hiljem parlamenti Marko Torm; Reformierakond sai kokku 6396 häält), Anti Poolamets (EKRE 5768), Üllar Saaremäe (Isamaa 5461), Siret Kotka-Repinski (Keskerakond 5371), Indrek Saar (Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2428).

Seekord sai Lääne-Virumaalt kaks kohta 5781 (võrreldes eelmise korraga +13) häält kogunud EKRE, kust otse pääses parlamenti Anti Poolamets ja kompensatsioonimandaadiga erakonna üleriigilises pingereas kõrgel viiendal kohal asunud Evelin Poolamets.

Ühe koha sai Reformierakond, kelle 8784 (+2388) häälest 6568 kogus Hanno Pevkur.

Kompensatsioonimandaadi sai ka erakonna Eesti 200 kohalik esinumber Tarmo Tamm. E200 sai Lääne-Virumaal kokku 2474 häält (+1646).

Ilma kohata jäid Lääne-Virumaal nii Isamaa (3881; -1580), Keskerakond (3788; -1583), sotsiaaldemokraadid (2110; -318), Parempoolsed (844), EÜV (416; +404), Rohelised (150; -160) kui ka mõlemad üksikkandidaadid, kes said kokku 53 häält.

Nii sel korral kui ka neli aastat tagasi oli Lääne-Virumaal valimistel osalejate protsent 60,8.