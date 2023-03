Reformierakonna peasekretär: punaseid jooni meil pole

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ei soovinud esmaspäeva hommikul veel spekuleerida võimalike koalitsioonivariantide üle ning ütles, et Reformierakonnal koalitsioonikõnelustel punaseid jooni pole.

Suslov kordas "Terevisioonis" Reformierakonna varem öeldut, et EKRE-ga erakond koalitsiooni ei moodusta. Kõik teised valikud on tema sõnul teoreetiliselt lahtised.

"Ööga ei ole midagi veel muutunud, ei ole kedagi kokku pandud ja ma arvan, et paari päeva jooksul saame võib-olla natuke rohkem rääkida," ütles peasekretär.

Suslov ei soovinud esmaspäeva hommikul veel spekuleerida, kellega Reformierakond valitsust sooviks moodustada. Üks võimalikest koalitsiooni pääsejatest võib olla esimest korda riigikokku saanud Eesti 200. Suslovi hinnangul saaksid Eesti 200 poliitikud vaatamata kogenematusele valitsuses hakkama.

Punaseid jooni tema sõnul Reformierakonnal võimalikel koalitsioonikõnelustel pole.

"Meie seisukohad ja programm on kõigile teada ja koalitsiooni kokkupanemise soov on paljudel. Loodetavasti see saab suhteliselt kiiresti tehtud. Ma ei tõmbaks siin väga punaseid jooni," rääkis ta.