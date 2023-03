Eesti Gaas langetab aprillist hinda

Veebruaris langetas gaasiettevõte kodukliendi paindlikus paketis gaasihinna 0,84 eurole kuupmeetrist ja esimest korda pärast möödunud sügist, mil riik hakkas osa gaasihinnast kompenseerima, langes gaasi hind alla kompensatsioonitaset.

Alates aprillist maksab gaas veel 12 protsenti vähem ehk 0,74 eurot kuupmeetrist koos käibemaksuga.

Eesti Gaasi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on gaasi üleilmse hinna asjus ainult häid uudiseid - ilm on keskmisest soojem, mahutid täis ning pööre lääne päritolu LNG-gaasile tehtud. Teadmatus ja ebakindlus on hinnast lahkumas.

"Soodsate asjaolude kokkulangemisel ei saa välistada, et gaasi turuhind püsib 50-60 euro/MWh juures pikemalt, on hinnanguid, et järgmise kevadeni, mis omakorda annab kõikidele klientidele kindlust juurde ning võimaluse neile klientidele, kes vahepeal teisi kütuseid kasutasid, gaasi juurde naasta," ütles Kaasik.

Eesti Gaasil on selle aasta sügiseni tehtud kokkulepped kümne gaasilaeva tellimiseks. Kolm tarnet tulevad talvel Leedu Klaipeda sadamasse ning kevadsuvel seitse Soome Inkoo sadamasse. Jaanuari keskel jõudis Eesti Gaasi tellimusel Leedu Klaipeda sadamasse selle aasta esimene laevatäis Ameerika Ühendriikide päritolu LNG-d. Järgmine laev tuuakse Klaipedasse märtsis.

Möödunud aastal tõi Eesti Gaas Klaipedasse viis gaasitankerit Norrast ja Ameerika Ühendriikidest päritolu gaasiga.

Nädal algas Hollandi gaasibörsil TTF jätkuva hinnalangusega, gaasi megavatt-tunni hind oli kukkunud juba alla 45 euro ja liikus 43 euro suunas.