Tsihhanovskaja mõisteti tagaselja Valgevenes 15 aastaks vangi

Minskis mõisteti tagaselja 15 ja 18 aastaks tagaselja vangi Valgevene opositsiooni koordineerimisnõukogu liikmed Svjatlana Tsihhanovskaja ja Pavel Latuško, vahendas Valgevene riiklik uudisteagentuur Belta.

Valgevene kohtu otsuse kohaselt peaks Svjatlana Tsihhanovskaja teenima oma karistust vanglakoloonias. Pavel Latuškole pandi kohtu poolt lisaks piirangud, mille kohaselt ei tohi ta järgmisel viiel aastal olla juhtivatel positsioonidel. Latuško on varem olnud Valgevene kultuuriminister ning Valgevene suursaadik Prantsusmaal ja Poolas.

Valgevene võimud süüdistasid opositsiooni koordinatsiooninõukogu vandenõus eesmärgiga riigis võim haarata ning ekstremistliku organisatsiooni loomises.

Svjatlana Tsihhanovskaja kandideeris 2020. aasta presidendivalimistel pikaaegse autoritaarse presidendi Aljaksandr Lukašenka vastu Valgevene presidendiks.

Valgevene võimude teatel võitis 2020. aasta presidendivalimised Aljaksandr Lukašenka, kuid mitmete vaatlejate ja Valgevene opositsiooni teatel toimus valimiste raames ulatuslikke rikkumisi. Tsihhanovskaja sõnul võitis hoopis tema valimised ning moodustas võimu ülevõtmiseks koordinatsiooninõukogu, et korraldada uued, vabad ja ausad valimised.

Svjatlana Tsihhanovskaja kommenteeris Valgevene kohtu otsust sotsiaalmeedias, nimetades seda Valgevene režiimi "preemiaks" tema püüdlustele ehitada Valgevenes demokraatiat. Tsihhanovskaja sõnul ei mõtle ta enda kohtuotsuse peale, vaid nende tuhandete süütute inimeste peale, kes on Valgevenes kinni peetud ja vanglakaristust kandmas. Tsihhanovskaja lubas, et ta ei lõpeta enne töötamist, kuniks kõik Valgevene poliitilised vangid on vabastatud.

15 years of prison.



This is how the regime "rewarded" my work for democratic changes in Belarus.



But today I don't think about my own sentence. I think about thousands of innocents, detained & sentenced to real prison terms.



I won't stop until each of them is released. pic.twitter.com/9kQREV0sgl