Poola erukindral kutsub valmistuma ülestõusu puhkemiseks Valgevenes

"Kui Ukraina vasturünnak osutub edukaks, siis need valgevenelased, kes sõdivad praegu Ukraina vägede koosseisus, ei lõpeta võitlust, vaid nad suunduvad Valgevenesse," rääkis kindral väljaandele polsatnews.pl

"Ma loodan, et see kutsub esile ülestõusu Valgevenes. Ja (Valgevene diktaator Aleksandr) Lukašenko kardab seda," lisas Skrzypczak.

"Valmistugem ülestõusuks Valgevenes, see tuleb. Oluline on, et me seda hetke maha ei maga," rõhutas Poola erukindral.

Tema sõnul peab Poola olema valmis Lukašenko-vastaste valgevenelaste üksusi nende tegevuses toetama. "Meil on põhjust neid aidata nagu me toetame praegu Ukrainat," ütles kindral.

Skzypchak usub, et valgevenelased asuvad Ukrainast naasvaid võitlejaid entusiastlikult toetama nende tegevuses Lukašenko režiimi vastu.

"Tal ei ole enam sõjalist võimekust sellist ülestõusu ära hoida. Venemaa ei saa teda enam oluliselt aidata, kuna peab oma probleemidega tegelema," leidis kindral.

Skzypchaki sõnul peab Poola olema valmis ka selleks, et kui Valgevenes ülestõus puhkeb, siis see vallandab põgenikelaine läände.

Kindral rääkis ka, et tema hinnangul võiks Ukraina pealetung alata iga hetk ning see võiks tuua resultaate juba NATO tippkohtumiseks, mis peetakse 11.-12. juulil Vilniuses.

Raadio Vabadus / Vaba Euroopa veebiväljaanne kirjutas veebruaris pikemalt Valgevene vabatahtlikest Ukrainas ning märkis oma loos, et valgevenelastest moodustatud Kastus Kalinouski nimelises rügemendis on üle 300 võitleja ning selleks hetkeks oli teadaolevalt sõjas Ukraina poolel hukkunud 18 valgevenelast.

RFE mainis ka, et rügement on kogumas Valgevene opositsioonijõudude hulgas üha enam poliitilist kaalu ning sellel on väga tugev esindatus internetis - oma meediameeskond Kiievis, mistõttu teavad seda Valgevenes "kõik, kel silmad peas ja kõrvad küljes".