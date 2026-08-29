X!

Valgevene võimud on salaja loomas dissidentide DNA-st andmebaasi

Välismaa
Valgevene režiimi juht Aleksandr Lukašenko Vene tuumaõppusel
Valgevene režiimi juht Aleksandr Lukašenko Vene tuumaõppusel Autor/allikas: Scanpix/AP
Välismaa

Valgevene ametnikud soovivad kehtestada seadust, mis kohustaks kodanikke andma riigile DNA-proove. Raadio Vaba Euroopa andmetel on aga riigi võimud juba asunud vaikselt koguma DNA-d inimestelt, keda riik peab kahtlaseks.

Välismaal tegutseva Valgevene sõltumatu meediaväljaande ajakirjanik Mikalai (kelle tegelikku nime julgeolekukaalutlustel ei avaldata) rääkis, et tema kodumaal elavatelt vanematelt võeti DNA-proovid juba kaks aastat tagasi.

Pärast seda, kui mehe suhtes algatati tagaselja kriminaalasi, mida ta ise nimetab poliitiliselt motiveerituks, kutsus politsei esmalt tema ema DNA-proovi andma ja sõitis seejärel naise maamajja kohale.

"Uurimiskomitee ametnikud tulid tema kodukülla ja võtsid kohapeal süljeproovi," rääkis Mikalai. "Samuti öeldi umbes nii: "Kui teie pojaga midagi juhtub, on teda selle abil lihtsam tuvastada."

Advokaat ja Valgevene ajakirjanike liidu aseesimees Aleh Ahejeu nentis, et taolised juhtumid on praegu laialt levinud.

"DNA-proove võetakse poliitvangidelt ja Valgevenest lahkunud inimeste sugulastelt," selgitas Ahejeu, lisades, et proovide kogumine toimub väljaspool igasugust õigusraamistikku.

On arvukalt juhtumeid, kus inimestelt pressitakse DNA-proove välja pettuse, valede või ähvarduste teel andmebaaside jaoks, mis on sisuliselt ebaseaduslikud, lisas ta.

Tema hinnangul on kavandatav seadus katse seadustada juba eksisteerivat praktikat.

Valgevene riiklik kohtuekspertiisi komitee algatas seaduseelnõu, mis muudaks DNA-proovide andmise kõigile Valgevene kodanikele kohustuslikuks, teatas komitee esimees Aljaksei Volkau 20. augustil avaldatud intervjuus.

"Me ei ütle, et peaksime riigis kõigilt korraga DNA-proovid võtma," selgitas ta. "Usume, et see töö peaks toimuma teatud perioodi jooksul: sõltuvalt sihtrühmadest ehk ühe, kahe, kolme või nelja aasta vältel. Mõnele rühmale antakse prioriteet, teistele võime seada hilisema tähtaja."

Volkau märkis, et õigusloome on alles algusjärgus, kuid kinnitas: "Töötame selle kallal aktiivselt ning meid toetavad selles nii autoritaarse riigi õiguskaitseasutuste kui ka teiste riigiorganite kolleegid."

Mõnes lääneriigis kehtivad seadused, mis annavad politseile õiguse võtta DNA-d raskes kuriteos süüdi mõistetud isikutelt. Üheski riigis ei ole aga kodanikele kehtestatud üleüldist proovide andmise kohustust.

Ahejeu sõnul on endiselt ebaselge, milleks alates 1994. aastast Aleksandr Lukašenka võimu all olevas Valgevenes võimud neid DNA-proove tegelikult kasutama hakkavad.

Lukašenka on järjepidevalt maha surunud igasuguse teisitimõtlemise. Riiklikud repressioonid karmistusid veelgi, kui võimud vastasid vägivallaga massimeeleavaldustele, mis puhkesid pärast seda, kui Lukašenka kuulutati 2020. aasta presidendivalimiste võitjaks – valimiste, mida paljud kodanikud peavad võltsituks.

Paljud valitsusvastased, ajakirjanikud ja teised on olnud sunnitud riigist lahkuma või ise põgenenud.

"Kui puudub õiguslik regulatsioon, otsustavad nad ainuisikuliselt, kuidas neid andmeid kasutatakse," nentis Ahejeu. "Ka teistes riikides on selline praktika olemas, kuid seal kehtivad õigusaktid ja on olemas vastutavad asutused. Valgevenes saavad julgeolekujõud andmeid kasutada täpselt nii, kuidas heaks arvavad."

Valgevene endiste julgeolekutöötajate ühenduse BelPol esindaja Uladzimir Žõhari sõnul koguti mõnedelt Valgevene elanikelt DNA-proove juba enne 2020. aasta valimistele järgnenud meeleavaldusi. Tema sõnul aitas see praktika lahendada ka päriselt toime pandud kuritegusid.

"Olin isiklikult kohal, kui üks selline kuritegu lahendati. Tegemist oli 20 aasta taguse mõrvalooga. Toimikusse oli alles jäetud suitsukoni. See saadeti täiendavale analüüsile, sellega seotud isik tuvastati ja mõrv sai lõpuks lahendatud," rääkis Žõhar.

Ta kahtleb, kas üleriigilisest DNA-andmebaasist (kui see Valgevenes luuakse) oleks poliitilisel tagakiusamisel tegelikku kasu.

"Poliitiliselt motiveeritud juhtumid ei nõua sageli mingeid tõendeid, sest kõik mõeldakse lihtsalt välja. Keerulised vahendid, nagu DNA-andmebaas, on seega lihtsalt tarbetud," lisas Žõhar.

Kui Valgevene kodanike ulatusliku DNA-andmebaasi loomise seadus vastu võetakse, on see jätk protsessile, mis sai alguse 2004. aastal, mil jõustus sõrmejälgede registreerimise seadus. See seadus kohustas lõpuks peaaegu kõiki Valgevene täisealisi meeskodanikke oma sõrmejälgi andma.

Eestis kogutakse samuti sõrmejälgi dokumentidega seoses ning seda ka Euroopa Liidu määruse pärast, mis kohustab alates 2021. aasta teisest poolest ka ID-kaartidel biomeetriat kasutama.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Raadio Vaba Euroopa

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:07

Eesti koondise plaan Markkaneni ohjeldamiseks: peame olema väga füüsilised

19:38

VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

19:29

Ukraina tabas suurrünnakus Rostovi oblastile mitut kaubaladu Uuendatud

19:16

Valgevene võimud on salaja loomas dissidentide DNA-st andmebaasi

19:13

Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

19:00

Kreutzwaldi ja Tuglase ristmik Tartus tähtajaks valmis ei saa

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:47

Valitsus loodab riigieelarve opositsiooni toel vastu võtta

18:46

Kooliaasta algus toob Võru- ja Põlvamaa ühistranspordis kaasa suuri muutusi

18:45

Vanemuine ja Läti rahvusooper vahetasid teatrimaju

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13:21

Siim Kallas saadeti riiklike auavaldustega viimsele teele Uuendatud

19:29

Ukraina tabas suurrünnakus Rostovi oblastile mitut kaubaladu Uuendatud

28.08

Suri kirjanik ja humorist Priit Aimla

09:19

Venemaal levivad vastakad väited mobilisatsiooni kohta

28.08

Venemaa must turg toidab Kanadas lokkavat autovarguste lainet

08:12

Otse kell 12.45: Siim Kallase ärasaatmine

28.08

Pevkur: ministeerium võtab kaitseväe varade haldamise ajutiselt üle

28.08

Ukraina tagandatud kaitseministrist saab Itaalia ministri nõunik

28.08

Sõja 1647. päev: Ukraina ründas Venemaa üht suurimat naftakäitist Jaroslavlis Uuendatud

28.08

Rootsi saadab Soome-Vene piirile Gripeni hävitajad ja sõjalaevad

ilmateade

SPORT

20:07

Eesti koondise plaan Markkaneni ohjeldamiseks: peame olema väga füüsilised

19:38

VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

19:13

Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

18:21

Soome korvpallikoondise peatreener: kiirus on meie tugevuseks Eesti vastu

loe: kultuur

18:45

Vanemuine ja Läti rahvusooper vahetasid teatrimaju

15:45

Pildid: Hobusepea galeriis avati Andre Joosep Armingu esimene isikunäitus

15:43

Mart Kangro: uudishimu inimeste vastu, kellega ma töötan, paneb minu jaoks kõik paika

13:17

Pildid: Fotografiskas esines Läti ansambel Brainstorm

loe: eeter

13:31

Muinastulede öö eestvedaja: sel aastal on isegi Ameerikast kolm lõkketeadet tulnud

10:43

Sildvee: võrreldes "Terevisiooniga" on "Pealtnägijas" rohkem aega asjadesse sisse minna

28.08

Digiekspert: kõnekelm kasutab ohvri mõjutamiseks hirmutamist ja autoriteeti

28.08

Muusik Arno Tamm: ansambel Paabel ammutab inspiratsiooni arhiivides uidates

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (29.08.2026 18:00:00)

28.08

Päevakaja (28.08.2026 18:00:00)

28.08

Tervisekassa saavutab eelarvetasakaalu aastaks 2030

28.08

Riigikontroll leidis probleeme kaitseministeeriumi valitsusalas

28.08

Kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaal raskusi strateegilise taristu kaitsel

28.08

Narva volikogu püüab muuta volikogu töö eestikeelseks

28.08

Võrumaa ühistranspordi muudatused eiravad hõreasustust

28.08

Raadiouudised (28.08.2026 15:00:00)

28.08

Norra soovib jätkata nafta- ja gaasiuuringuid Barentsi meres

28.08

Nädalavahetusel on oodata vihmast ilma

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo