Miiamilla lastemuuseum on uut nägu saamas

Maailmas ei ole midagi püsivamat, kui ajutised asjad. Kui Miiamilla lastemuuseum 13 aastat tagasi avati, siis oli kavas hakata seal iga paari aasta tagant ekspositsiooni vahetama. Nüüd on muuseum lõpuks uut nägu saamas, aga puudu on mõned kiikhobused ja kaisukarud.

Tallinnas Kadriorus asuv lastemuuseum Miiamilla on suurte muutuste ootel, vana ekspositsioon on lahti võetud ja uue piirjooned on juba paigas. Aga uuele sisustusele hakkavad elu sisse puhuma vanad mänguasjad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Laste kaisulelud hakkavad meil looma rahutoovat turvatunnet ja näiteks mudelautod hakkavad õpetama, kuidas liigelda, missugused sündmused meie ümber toimuvad. Nii et kõik need lugudega esemed on väga oodatud," ütles Miiamilla muuseumi juhataja Jane Meresmaa-Roos.

Lisaks mõmmikutele ja masinatele ootab muuseum kiikhobuseid, mis hakkavad oma elu elama lae all valgustina.

"Paar kiikhobu on muuseumis juba olemas, ühe hobuse tõi siia kolmeaastase Adeele vanaema ja pärit on see hobune hoopiski Helsingist," märkis Meresmaa-Roos.

Soomes elav Adeele on muuseumis ise käinud ja kui see taas uksed lahti teeb, siis on perel plaanis kindlasti taas tulla oma kiikhobu uudistama. Meresmaa-Roosi sõnul küsitakse alati annetajatelt, kas neil pole kahju oma lapsepõlvelemmikust loobuda.

"Nendel on hea meel, et see ese jõuab õigesse kohta, et see ese on oodanud oma õiget aega, on mõeldud, et mis temast saab, ei ole tahetud seda päris ära visata või loobuda ja nüüd see ese saab uue väärtuse siin muuseumis," lausus Meresmaa-Roos.

Miiamilla lastemuuseum avatakse detsembris ning uue ekspositsiooni tegemisse on väga palju kaasatud lapsi. Näiteks palus muuseum lastel joonistada oma unistuste tuba ja lõviosa piltidel on voodi, laud, riiul ja mängunurk ehk ei midagi erilist.

"Me ootasime suuremaid unistusi, aga me saime kinnitust sellele, et laste psühholoog ütles, et see on kõige parem, kui ta näeb, et seda turvaruumi loovad just need esemed, mis lastel päriselt kodus on," lisas ta.

Mitmete muuseumide ekspositsioone loonud Motor disainibüroo juhi Ott Sarapuu sõnul on Miiamilla muuseum väga eriline ja seda mitte ainult laste ideedest lähtuva kujunduse poolest.

"Kuigi siin ei saa olema väga palju museaale, on just see väärtusruum, mis siin luuakse, et see ei ole lihtsalt üks koht, kuhu tulla, vaid kus lastele püütakse kaasa anda mingeid väärtusi ja veelgi olulisem, et nad seda teeksid koos oma vanematega," rääkis Sarapuu.

Muuseumirahvas palub mänguasju kotiga ukse taha mitte tuua, vaid saata eelnevalt mänguasja foto, et siis hiljem asja üle andmine täpsemalt kokku leppida. Mänguasju oodatakse märtsi lõpuni.