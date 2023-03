Tartu kultuuripealinna eelarve on seni kärbetest pääsenud

Tartus Euroopa kultuuripealinna sündmusi korraldav sihtasutus Tartu 2024 ei ole pidanud oma eelarves kärpeid tegema ja on püsinud eelarves olenemata kõrgest hinnatõusust. Kui projektideks on vaja rahastust juurde, siis seda peavad projekti eestvedajad ise tegema.

Tartu 2024 eelarve on paigas juba 2019. aastast, mistõttu see ei suurene ega vähene.

"Me ei investeeri hoonetesse ehk kogu see raha läheb inimestesse ja sündmuste organiseerimisse. See hinnatõus, mis on olnud ehituses ja mujal, see meid nii palju ei puuduta," selgitas Tartu 2024 juht Kuldar Leis.

Tartu 2024 programmi projektid võivad rahastust juurde leida kahest valdkonnast – välistoetused või Eesti ettevõtjad. Kuigi Leisi sõnul ei ole Eesti ettevõtjate seas kultuuriprojektide toetamine veel harjumuspärane.

"Siin on tahe võimalikult palju Eesti ettevõtjaid kutsuda osalema Tartu 2024 tegevustes, seega toimib. Valitakse kas üks või mitu projekti, millega koostöösse minna," rääkis sihtasutuse juht.

Leisi sõnul oli kogu programmi kokkupanemisel soov, et üritused kataks kogu aastat ja erinevaid piirkondi.

"Paljud projektid on sellised, mis ei ole vaid ühe koha põhised, vaid kus mitmed vallad teevad koostööd ehk siis üks ja sama üritus liigub mitmes vallas või siis toimub samal ajal," selgitas ta.

Järgmisel nädalal avaldab Tartu 2024 põhiprogrammist veel 28 projekti. Need hõlmavad kogu Lõuna-Eestit ja anda inimestele võimalus külastada asulaid, kuhu tavaliselt ei satu, ütles Tartu 2024 loovjuht Kati Ilves.

Tema sõnul on tegemist suure regionaalse projektiga, mille laiemaks eesmärgiks on positiivset muutust ellu kutsuda ning seetõttu on mõtet seda teha suure ulatusega.