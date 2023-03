ERR sõlmis uue telemaja ehitustöödeks vajaliku lepingu RKAS-iga

Lepingu eesmärgiks on uue telemaja rajamiseks ehitus- ja omanikujärelevalve lepingupartnerite leidmine läbi ehitustööde ja omanikujärelevalve riigihangete korraldamise ning vastavate hankelepingute täitmise kontroll.

Kokkuleppel Riigi Kinnisvara AS-iga (RKAS) võtavad riigihangete ettevalmistustööd aega kuni kolm kuud, seejärel on võimalik välja kuulutada riigihange ehitaja leidmiseks.

Uue telemaja ehitusprojekt on valmis. ERR-i uue telemaja projekti aluseks on 2019. aastal läbi viidud rahvusvaheline ideekonkurss, mille võitis hilisem projekteerija arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid.

2021. aasta mais algatas Tallinna linnavalitsus oma korraldusega Gonsiori 21 ja Kreutzwaldi 14 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, mis tänaseks on lõpusirgel ning saab koostöös Tallinna linnaplaneerimise ametiga kehtestatud veel märtsis.

ERR-i praegune telekompleks aadressidel Gonsiori 27 ja Faehlmanni 12 ei vasta ohutusnõuetele ning on täielikult amortiseerunud. Selle energiakulu on suur ning hooned ebafunktsionaalsed.

Olemasolev telekompleks on planeeritud müüa ning müügist saadav tulu on oluline komponent uue telemaja ehituse rahastuses, lisaks riigipoolsele investeeringule. Uue telemaja ehitus läheb maksma hinnanguliselt 65 miljonit eurot, millest riigieelarveline investeering on 53,5 miljonit. Ehituse maksumusele lisandub ERR-i tegevuse spetsiifikast tulenev investeering tehnikasse.