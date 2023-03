Meeleavaldajad protestisid Riias Puškini kuju eemaldamise vastu

Pühapäeval kogunes Riia raekoja juurde umbes 200 inimest, kes avaldasid meelt Puškini kuju eemaldamise ettepaneku vastu. Riia võimud soovitasid eelmisel nädalal mitmete mälestusmärkide ümberpaigutamist ja demonteerimist. Võimude teatel ülistavad need mälestusmärgid nõukogude okupatsiooni.

Võimud tahavad eemaldada ka monumendi Venemaa kuulsaimale kirjanikule, kuna Puškinil puudub side Lätiga. Väidetavalt paigaldati monument Riia parki ebaseaduslikult. Protestijad aga ei toeta Puškini kuju eemaldamist, vahendas LSM.

"See on poliitiline signaal Riia elanikelt Riia volikogule ja valitsusele üldiselt, et sõda monumentide vastu ei peaks jätkuma ja Puškini monumendil on eriline väärtus," ütles Riia linnavolikogu liige Miroslavs Mitrofanovs.

Mõned protestijad väitsid samuti, et Puškin pole seotud kaasaegse poliitikaga, kuna kirjanik elas paar sajandit tagasi. Seetõttu ei saa Puškinit praeguses Vene agressioonis süüdistada. Üks kohalik inimene samas leidis, et kõik viited Vene kultuuriruumi mõjudest tuleks Läti pinnalt eemaldada.

Mõneks ajaks jääb Puškini kuju siiski alles. Riia linnapea sõnul on linnavalitusel praegu teha tähtsamaid ülesandeid, nagu eelarve vastuvõtmine. Alles pärast seda kavatseb linnavalitsus arutada monumentide eemaldamist.