Rahandusminister Jürgen Ligi teeb neljapäeval ettepaneku eraldada valitsuse reservist 230 000 eurot presidendi kantseleile, et katta president Alar Karise ametivolituste lõppemise ja Eesti uue presidendi Ülle Madise ametisse astumise ja visiitidega seotud kulud.

President Ülle Madise astus ametisse 12. oktoobril.