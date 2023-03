Läbirääkijad tahavad karmistada vaenukõne- ja konkurentsireegleid

Kolm erakonda võtsid esmaspäeval ette välispoliitika ning justiitsküsimused.

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et esimene pool päevast kulus välispoliitika teemadele ja teine pool justiitsküsimustele.

"Välispoliitika ühisosa on väga suur. Suur eesmärk on Eesti julgeoleku tagamine ja majanduse elavdamine läbi majandusdiplomaatia. Rääkisime ka Ukraina teemal, toetame Ukraina püüdlusi Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumisel. Jätkame Ukraina toetamist. Oleme Euroopa Liidu laienemise poolt," lausus Kallas.

Justiitsküsimustes arutasid Kallase sõnul osapooled konkurentsi teemadel. "Peame vajalikuks konkurentsireeglite tugevdamist ja reformimist, sealhulgas konkurentsiameti tugevdamist," ütles Kallas.

"Meil on hetkel probleem selles, et meil on konkurentsi rikkumised, nagu kartellid ja turgu valitseva ettevõtte seisundi kuritarvitamine ja meil ei ole tegelikult väga palju menetlusi ette näidata, kus sellised tegevused saaksid taunitud. Ja miks? Sel põhjusel, et meil on kartellid kriminaalkorras karistatavad, see seab piirangud tõendite kogumisele ja ka sellele, et iga kartelli rikkumise tuvastamisel peab tuvastama selle äriühingu juhatuse liikme süü. See on meie karistusseadustikus nii ette nähtud ja kuivõrd tihti need keelatud kokkulepped ei ole sõlmitud mitte juhatuse liikme tasandil, siis ei ole võimalik neile n-ö näppu peale panna," rääkis Kallas.

Tugevdamist vajaks Kallase sõnul ka karistuse suurused. "Ei tohiks olla nii, et ettevõte hindab, et ühel pool on karistuse summa, mis tuleb ära maksta ja teisel pool on see kasu, mis ettevõte saab keelatud kokkuleppest, kartellist. See peab olema nii suur, et sa seda riski ei võta," ütles Kallas.

Samuti vajaks konkurentsiametile suunata täiendavaid rahalisi vahendeid.

Veel jõuti ühisele meelele, selles, et kiirendada kohtumenetlust ja vaadata ka üle lepitusmenetlused, et kohtu koormust vähendada.

Ka plaanib koalitsioon viia vaenukõne reeglistiku põhiseadusega vastavusse. "Me räägime vaenu õhutamise keelamisest nii nagu seda ütleb põhiseadus. Põhiseadus ütleb, et vaenu õhutada on keelatud ja see peab olema seadusega karistatud," sõnas Kallas.

Erakonda Eesti 200 esindav Liisa Pakosta ütles, et Eesti 200 jaoks on väga oluline andmete halduse moderniseerimine, mis viiks delikaatsete isikuandmete tõhusama haldamiseni ja ka bürokraatia vähendamiseni.

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski ütles, et rõhk Ukraina teemadele saab olema koalitsioonilepingus ambitsioonikalt kajastatud. Tema sõnul peab Euroopa Liit jätkama tööd ka Moldova suunas.

Ossinovski rõhutas ka, et kõigile kolmele erakonnale on olulised ka põhiõiguste ja isikuvabaduste tagamine. "Ma usun, et selliseid hoiakulisi muutusi isikuvabaduste kaitse kontekstis tuleb veel," lausus Ossinovski.

Ossinovski arvas samas, et lähipäevil võib tulla koalitsioonikõnelustel lauale ka teemasid, kus maailmavaatelisi erimeelsusi on rohkem.