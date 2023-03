Credit Suisse palus Šveitsi keskpangalt väärtuse languse tõttu tuge

Credit Suisse kaotas aksiabörsil üle kolmekümne protsendi väärtusest peale nende suurima aktsionäri teadet, et nad ei saa regulatsioonide tõttu oma osalust pangas suurendada. Credit Suisse on Šveitsi suuruselt teine pank. Pank palus Šveitsi keskpangalt kriisiga tegelemiseks tuge.

Šveitsi suuruselt teise panga, Credit Suisse'i aktsia hind langes täna aktsiabörsil kauplemises üle kolmekümne protsendi. Šveitsi börs peatas ka mitu korda kauplemise Credit Suisse'i aktsiaga, vahendas Reuters.

Panga aktsiad hakkasid langema kui panga suurim aktsionär, Saudi Araabia suurim kommertspank Saudi National Bank teatas, et ei saa oma osalust pangas suurendada üle kümne protsendi taseme, viidates regulatiivsetele asjaoludele.

Šveitsi keskpanga esindajad ei soovinud uudisteagentuurile Reuters Credit Suisse'i olukorda kommenteerida. Ühe allika kinnitusel survestab vähemalt ühe suurema Euroopa riigi valitsus Šveitsi võime pangakriisi sekkuma.

Euroopa Keskpank on allikate kinnitusel võtnud teiste pankadega ühendust, et pärida neilt kui palju neil on rahalisi sidemeid Credit Suisse pangaga. Üks allikas kinnitas Reutersile, et Credit Suisse'i probleemid on sellele konkreetsele pangale omased ning ei laiene ülejäänud pangandussektorile.

Peale eurooplaste jälgib olukorda Šveitsi tähtsa pangaga ka Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium. USA senaator Bernie Sanders kinnitas Reutersile, et Šveitsis toimuva pärast on kõik mures ("Everybody is concerned").

Šveitsi suuruselt teise panga aktsia langus kandus üle ka teiste Euroopa pankade aktsiatele. Alates 8. märtsist on Europa pangandusindeks kaotanud 120 miljardit dollarit. Suurimaid kaotusi on kandnud Prantsuse Societe Generale ning BNP Paribas.

Credit Suisse palus Šveitsi keskpangalt aktsiate väärtuse languse tõttu avalikku toetust kriisiga tegelemiseks, vahendas The Financial Times. Kriisis pank palus sama Šveitsi pangandusregulaatorilt Finmalt. Siiani pole kumbki institutsioon avalikult sekkunud.

Credit Suisse kriisi tõttu langesid ka USA aktsiad

Ameerika Ühendriikide aktsiaturud langesid kolmapäeval järsult. Šveitsi suuruselt teise panga Credit Suisse'i ümber toimuva ebakindluse tõttu kardetakse ka USA-s uut pangakriisi, vahendas Reuters. USA võimud võtsid hiljuti üle raskustesse sattunud Silicon Valley Banki ja Signature Banki.

Mõnede investorite hinnangul on USA Föderaalreservi agressiivne intressimäärade tõstmine mõjunud kehvasti riigi finantssüsteemile. USA keskpank tõstis viimati nii järsult ja palju intressimäärasid 1980ndatel aastatel.

Wedbush Securities'i aktsiatega kauplemise tegevdirektor kinnitas Reutersile, et igasugune negatiivne areng tuntud institutsiooniga nagu seda on Credit Suisse, mõjutab kogu finantssektorit.