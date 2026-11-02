Tehisaru muudab noortele esimese töökoha leidmise keerulisemaks

Tehisaru võtab üle üha rohkem lihtsamaid tööülesandeid, mistõttu võib noortel olla edaspidi keerulisem tööturule siseneda. Turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna ekspertide sõnul kasvab samal ajal vajadus kogenud inimeste järele, kes suudavad tehisaru loodud sisu hinnata ja selle kvaliteeti parandada.

Turundaja ja ettevõtja Hando Sinisalu rääkis, et osad töökohad küll kaovad, sest tehisaru võtab need üle, kuid teisest küljest tekivad mõned töökohad juurde. Ta nentis, et näiteks turundusvaldkonnas muutub töö iseloom.

"Lihtsamad tööd, näiteks lihtsamate tekstide ja visuaalide loome ning teatud turundustegevuste automatiseerimine, on kohad, kus tehisaru juba täna tööd teeb," selgitas ta. Sinisalu nentis, et kindlasti on mõni inimene seetõttu juba töökoha kaotanud.

Praegu on omajagu noori, kes õpivad ülikoolis just turundust ja reklaami. Sinisalu sõnul võib muutuda noorte elu keerulisemaks. Traditsioonilise mudeli järgi läheb noor koolipingist madalama astme ametikohale tööle või praktikale, teeb alustuseks lihtsaid töid ja liigub siis karjääriredelil edasi. Sinisalu sedastas, et neid lihtsamaid töid on tihti mõistlikum anda tehisarule teha. Seetõttu võib noorel jääda esimene kogemus saamata.

Küsimärgi all on noorte esimene kogemus

"Samas on noortel eelis, et nad on kiiremad õppijad," ütles Sinisalu. Ta selgitas, et näiteks praegused põhikoolilõpetajad, kes sisenevad alles aastate pärast tööturule, on tehisaruga üles kasvanud ja õppinud seda lapsest saati kasutama. Küsimus seisneb aga selles, millist esimest kogemust vajab nüüd noor.

Sinisalu rääkis, et turundusvaldkond vajab tehisaru kasutamisel hea tasemega toimetajat, kes suudab hinnata tehisaru loodud teksti või pilti ning seda parandada ja paremaks teha. Visuaalide puhul on olukord sama. "Me näeme praegu väga suurt tehisaruga loodud visuaalide laviini, millest suur osa on halb, kole ja maitsetu," nentis ta.

Sinisalu lisas, et nüüd peaks olema toimetaja või kuraator, kellel on hea maitse ja kogemus, kes suudab vahet teha ning tehisarult töid tellida ja sobimatuid tagasi lükata. "See eeldab kogemust ja head maitset ning seda, et inimene on tehisarust parem, targem ja osavam," ütles ta.

Tehisaru töö tulemus võib olla parem kui inimese oma

Varasemalt on pidanud agentuurid ja disainerid looma palju kuulutusi või puhast tarbeinfot ning kliendid on selle eest maksnud. Nüüd teeb selle töö kiiresti ja odavalt valmis tehisaru ning tulemus ei pruugi olla halvem, vaid kohati isegi parem.

Kommunikatsioonibüroo Meta Advisory partner Ann Hiiemaa sõnas, et suhtekorralduse valdkonnas on tehisaru tõstnud kogenud kommunikatsioonispetsialistide väärtust. Samas on tema sõnul näha, et kui inimene on tegelenud valdavalt vaid sisu loomisega, on see kergesti asendatav.

"See tähendab, et need, kes suudavad panna ettevõtte äri, sihtrühmad, kliendid ning ühiskondlikud muutused konteksti ja luua selle tulemusel ettevõtetele kasvu, on väga palju kõrgema hinnaga kui varasemalt," selgitas Hiiemaa. "Aga need, kes ongi valdavalt tegelenud kirjutamise või keskpärase sisu loomisega, nende töökohad on ilmselt teatava surve all," jätkas ta.

Oluline on eristada olulist teavet

Sisu alla võivad käia näiteks pressiteated, artiklid, memod ja analüüsid. Hiiemaa sõnul on oluline, et sellest sisust suudetaks sünteesida olulist teavet ja panna see konteksti.

Siiski on tema arvates kommunikatsioon nii praegu kui ka tulevikus hinnas, sest inimeste vastuvõtuvõime on üha lühem. "See tähendab, et info pakendamine inimestele viisil, kus nad seda mõistavad ja omaks võtavad, on jätkuvalt suure väärtusega," sõnas ta.

Hiiemaa rääkis, et noortele võib muutuda keeruliseks esimese töökoha saamine, sest paljud nende tööd on tehisintellektiga asendatavad. "Ma arvan, et noorte puhul avaneb jällegi uus võimalus, kuidas luua sisu, liikuda eemale pikkadest artiklitest ja mõelda rohkem formaatidele, mida inimesed tarbivad," lisas ta.

Töötukassa juht Gert Tiivas rääkis, et tehisintellekt mõjutab edaspidi kõigi tööd, kes teevad kontoritööd. Ta lisas, et selleks tuleb varakult valmistuda, mitte jääda ootama suuremat lainet, kus tehisaru töid asendama hakkab. "Valmistuda saabki nii, et hakkame ennast harima," ütles ta.

Tiivas nentis, et töötukassa on valmis ka selleks, kui peaks tulema suurem koondamislaine. Ta sõnas, et tehisaru tõttu muutuvad erinevad sektorid ja on oluline, et inimesed nii IT-firmades, telekomides, pankades, advokaadibüroodes ja avalikus sektoris mõtleksid sellele ning hakkaksid selleks valmistuma.