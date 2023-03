Mertsina: Credit Suisse on juba pikalt hädas olnud

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina hindab Credit Suisse'i probleemide ülekandumise tõenäosust teistele Euroopa pankadele madalaks, sest Credit Suisse on pikalt juba probleemidega maadelnud ja panga mured on pangaspetsiifilised.

Mertsina sõnul ei räägi Credit Suisse'i olukord Euroopa pankade olukorrast. "Eile me nägime Credit Suisse'i väga tõsist probleemi," rääkis Mertsina raadiosaates "Uudis+". "Samas Credit Suisse'il on probleeme olnud juba pikemat aega, aastaid. Nii et Credit Suisse'i näide selle kohta, kui halvas või heas seisus on Euroopa pangad, ei ole päris pädev."

"Nüüd see probleem võimendus ja see on tekitanud suure ebakindluse, kui tegemist on Šveitsi suuruselt teise pangaga ja Credit Suisse'il on ka seosed paljude teiste pankadega, mitte ainult Euroopas, vaid ka üle maailma. See on tekitanud sellise ebakindluse majanduse väljavaate kohta," lisas Mertsina.

Lisaks hindas Mertsina, et vähemalt lühikeses perspektiivis Credit Suisse saab hakkama. "Kuna Šveitsi keskpank on andnud võimaluse 54 miljardit dollarit Credit Suisse'il kasutada, see peaks leevendama probleemi. Milline selle sammu pikaajaline mõju on, seda on raske öelda. Aga praegu see 54 miljardit peaks Credit Suisse'i probleeme lahendama," ütles Mertsina.

"Siiski me ei saa mööda vaadata sellest ebakindluse riskist, mis tekib. Aga seda on väga raske praegu kommenteerida. Praegu ma kohe välistaksin selle, et Credit Suisse'i probleemid kanduksid üle kogu Euroopa pangandussüsteemile," lisas Mertsina.

Šveitsi panka Credit Suisse on viimastel aastatel raputanud mitmed skandaalid ja ettevõte on parasjagu läbi viimas restruktureerimist, vähendamaks oma investeerimisäri. Panga aktsia on tänava langenud umbes 40 protsenti ja viimase kahe aasta jooksul 85 protsenti.

Praegune kriis pangas algas, kui selle suurim, ligi 10-protsendilise osalusega Saudi National Bank teatas, et ei saa Credit Suisse'i rohkem vahendeid paigutada, viidates regulatiivsetele muredele. Neljapäeval teatas Šveitsi keskpank, et on valmis raskustes pangale laenama 50 miljardit Šveitsi franki.