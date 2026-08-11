Vene keskpank palub pankadel toetada Wildberriese rünnakutest mõjutatud firmasid

Venemaa keskpank soovitas kommertspankadel pakkuda laenuleevendusi ettevõtetele, mida on mõjutanud Ukraina õhurünnakute alla jäänud veebikaubamaja Wildberries ladude hävimine, selgub keskpanga esmaspäeval avaldatud kirjast.

Ukraina on alates juuli keskpaigast rünnanud paarikümmet Wildberriese logistikakeskust, süüdistades ettevõtet Vene sõjaväele droonidetailide ja muu sõjavarustuse tarnimises.

Rünnakud on hävitanud märkimisväärse osa e-kaubandushiiglase ladustamisvõimekusest ning tekitanud kolmandatest osapooltest müüjatele sadu miljardeid rublasid kahju, vahendas Vene sõltumatu väljaanne The Moscow Times äriajakirja Forbes Russia.

"Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes on kannatanud logistikakeskustele, ladudele, tootmisrajatistele, jaemüügikohtadele, kontoritele ja muudele objektidele toimunud terrorirünnakute tagajärjel, saavad taotleda oma laenude restruktureerimist," teatas keskpank oma kirjas.

Väljaanne The New York Times kirjutas hiljuti, et alates juuli keskpaigast on Ukraina hävitanud või kahjustanud üle 20 Wildberriese suure laokompleksi, mille tagajärjel ei ole ära põlenud mitte ainult hooned, vaid ka sadade tuhandete jaemüüjate kaubad miljardite dollarite väärtuses.

See tähendab, et rünnakud ei tekita probleeme mitte ainult Wildberriesele. Venemaa suurimad riigipangad Sberbank ja VTB on teatanud oma laenuportfellide kvaliteedi halvenemisest, kuna edasimüüjatel, eelkõige Wildberriese klientidel kasvavad makseraskused. Üha rohkem laenuvõtjaid pöördub pankade poole võlgade restruktureerimise taotlustega.

Sberbank, VTB, aga samuti Wildberries Bank, ongi juba teatanud valmisolekust pakkuda kannatada saanud müüjatele ja partneritele laenude restruktureerimise programme ning võlgade leevendust.

Sberbanki juhi Sergei Melamedi sõnul on pank juba saanud umbes 2000 taotlust laenude restruktureerimiseks ettevõtete omanikelt, keda häired on mõjutanud.

Wildberries ei ole oma veebikaubamajadega mitte ainult üks Venemaa suurimaid jaekauplejaid, vaid ka tohutu logistikasüsteem, mille ladude hävimine mõjutab korraga tuhandeid müüjaid, kes selle platvormi kaudu oma tooteid müüvad ja väga suurt hulka tarbijaid. Selle kõige kaudu ulatub Wildberriese ladude hävimise mõju ka Venemaa tarbijahindadesse.