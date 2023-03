Brittide ostujõu langus on 70 aasta rängim

Suurbritannias langeb inimeste ostujõud sel ja järgmisel aastal hinnanguliselt kuus protsenti, vahendas BBC. Brittide elatustase ei taastu pandeemiaeelsele tasemele enne 2027. aastat. Sellise hinnangu tegu Ühendkuningriigi sõltumatu majandusprognoosi keskus OBR (Office for Budget Responsibility).

OBR-i juhi Richard Hughesi sõnul pole nii suurt kaks aastat kestvat ostujõu langust viimase 70 aasta jooksul toimunud. Vastavate andmete kogumist alustati 1950ndatel. OBR-i juhi sõnul hakkavad leibkonnad tõenäoliselt lähiajal kasutama enam enda sääste kulude katteks.

Eraldiseisvalt kinnitas Briti rahandusminister Jeremy Hunt, et kuigi riigi majandus sel aastal kahaneb, siis väldib riik majanduslangust. Tulenevalt Vene-Ukraina sõjast kaasnevatest majandusmõjudest on Ühendkuningriiki tabanud kõrge inflatsioon, mis inimeste ostujõudu kahandab.

OBR-i ülesandeks on hinnata kuidas Suurbritannia majandusel järgmise viie aasta jooksul läheb, võttes arvesse valitsuse maksu- ja kuluplaanid. OBR prognoosis, et Briti majandus kahaneb see aasta 0,2 protsenti, kuid väldib majanduslangust. Majanduslanguseks peetakse kui majandustegevuse maht kahaneb järjest kahes kvartalis. Viimati oli Briti majandus majanduslanguses 2020. aasta koroonakriisi kestel.

2024. aastaks prognoosib OBR majanduskasvuks 1,8 protsenti ning 2025. aastaks 2,5 protsenti.